Infineon auf massivem Support

Die aktuelle Kursentwicklung ähnelt jedoch einer typischen technischen Korrektur, die in der Chartanalyse als sogenannte 1-2-3-Konsolidierung bezeichnet wird. Deshalb bestehen weiterhin Chancen, dass der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird. Steigt der Kurs erneut über 46,50 Euro, könnten neue Impulse entstehen, die zunächst in Richtung 51,82 Euro und später sogar bis etwa 57,48 Euro führen.

Bereits Anfang Februar war es Infineon gelungen, eine sogenannte inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation innerhalb einer längerfristigen Seitwärtsphase zwischen 20,67 und 43,84 Euro nach oben aufzulösen. Dadurch entstand zunächst ein Kaufsignal mit einem Kursziel in der Nähe der Hochpunkte aus Mitte November 2021. Kurz darauf erreichte die Aktie mit 48,23 Euro sogar einen neuen Rekordwert und legte damit die Grundlage für eine mögliche längere Aufwärtsbewegung. In den vergangenen Tagen fiel der Kurs allerdings wieder in die frühere Seitwärtsbewegung zurück.

Gleichzeitig sollten Anleger auch die Risiken im Blick behalten. Sollte der Unterstützungsbereich zwischen den beiden wichtigen gleitenden Durchschnitten EMA 50 und EMA 200 im Bereich zwischen 33,22 und 36,92 Euro unterschritten werden, könnte der Kurs deutlicher nachgeben. In diesem Fall wären Rückgänge in Richtung 28,00 Euro und darunter sogar bis etwa 23,17 Euro möglich.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 43,85 Euro

Kursziele : 48,23/52,11 Euro

Renditechance via DU6WJZ : 230 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Infineon Techn. AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6WJZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,37 - 0,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,0777 Euro Basiswert: Infineon Techn. AG KO-Schwelle: 37,0777 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,31 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 52,11 Euro Hebel: 9,95 Kurschance: + 230 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU821D Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,38 - 0,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 44,6504 Euro Basiswert: Infineon Techn. AG KO-Schwelle: 44,6504 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,31 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,73 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.