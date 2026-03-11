DAX wieder am EMA 200

Gleichzeitig besteht für die Aktienmärkte weiterhin die Chance auf weitere Kursgewinne. Beim DAX eröffnet sich oberhalb von 24.061 Punkten die Möglichkeit, wieder in Richtung der wichtigen Marke von 24.266 Punkten vorzustoßen, die in den vergangenen Wochen mehrfach eine Hürde darstellte. Danach könnte es allerdings zu einem Rücksetzer kommen, bei dem die am Dienstag entstandene Kurslücke zwischen 23.470 und 23.765 Punkten geschlossen wird.

Dennoch bleibt die Lage fragil. Sollten die Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren, könnte sich die Stimmung an den Märkten schnell wieder drehen. Auch eine rasche Normalisierung der Erdöllieferungen ist aktuell unsicher – nicht zuletzt, weil der Iran auch andere Golfstaaten angreift und wichtige Energieinfrastruktur beschädigt hat. Vor diesem Hintergrund dürften die Preise für Erdöl und Gas zunächst auf einem erhöhten Niveau bleiben.

Aus technischer Sicht spricht derzeit einiges für eine kurzfristige Erholung des DAX. Sollte jedoch die wichtige Unterstützung bei 23.000 Punkten unterschritten werden, müssten rasche Rückgänge auf 22.607 Punkte und darunter auf 22.120 Punkte einkalkuliert werden.

Aktuelle Lage

DAX bei 23.968 Punkten

VDAX so hoch wie im April 2025 - Nervosität auf sehr hohem Niveau - Kontraindikation!

Fear& Greed Index bei 29 auf "Fear"

Tagesanalyse:

RSI: um 42 - Sell - steigend MACD: -306 - Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bärische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 23.968 / 24.266 / 24.479 und 24.639 Punkte Punkten, nach unten bei 23.675 / 23.476 / 23.254 und 23.000 Punkten. Gaps bei 23.470 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - Risiko einer weltweiten Rezession VDAX-New Angstlevel sprunghaft gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (09. März 2026): Bei 28,48% (steigend) (Vortag: 28,36%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order bei 23.500 Punkten platzieren, Stopp bei 23.200 Punkten. Kursziele bei 23.675/23.968 Punkten - beendet! Neue Handelsideen in Kürze Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY30UL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,57 - 9,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 22.926,62 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 22.926,62 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.968,64 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,66 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU80EM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,61 - 9,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.780,35 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.780,35 Punkte akt. Kurs Basiswert: 23.968,64 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,06 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

