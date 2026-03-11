Nach Sell-Off wieder attraktiv

Dieser Trend hat bislang gehalten. Zudem zeigt die aktuelle Wochenkerze ein sogenanntes „bullisches Hammer“-Muster, das von Marktbeobachtern häufig als mögliches Signal für steigende Kurse gewertet wird. Kurzfristig könnten daher Kursanstiege auf 8,71 Euro und darüber auf 9,15 Euro möglich sein – vorausgesetzt, die Lage an den Energiemärkten verschärft sich nicht weiter.

Zuvor war es der Lufthansa-Aktie gelungen, über die Marke von 9,00 Euro zu steigen und damit einen wichtigen Widerstand aus dem Sommer 2023 zu überwinden. Damit bestand die Chance, den seit Anfang 2025 bestehenden Aufwärtstrend nach oben zu verlassen und eine stärkere Kursrally zu starten. Durch die Zuspitzung des Nahostkonflikts rutschten jedoch viele Aktienmärkte deutlich ins Minus. In der Folge fiel auch die Lufthansa-Aktie wieder zurück – bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei rund 7,58 Euro sowie zu einem Aufwärtstrend, der bereits im April des vergangenen Jahres entstanden war.

Sollte der Kurs dagegen auf Wochenbasis unter 7,50 Euro fallen, könnte dies einen weiteren Rückgang in Richtung eines älteren Aufwärtstrends bei etwa 6,59 Euro auslösen. In einem solchen Szenario würden manche Anleger eher über einen Verkauf nachdenken. Denn wie an der Börse oft gilt: Chancen und Risiken liegen nah beieinander.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 8,20 Euro

Kursziele : 8,71/9,15 Euro

Renditechance via DU5QW9 : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lufthansa AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5QW9 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,69 - 0,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7,4118 Euro Basiswert: Lufthansa AG KO-Schwelle: 7,4118 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 9,15 Euro Hebel: 10,00 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8VLY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,81 - 0,87 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 8,9275 Euro Basiswert: Lufthansa AG KO-Schwelle: 8,9275 Euro akt. Kurs Basiswert: 8,20 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,33 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

