Lufthansa
Nach Sell-Off wieder attraktiv
Zuvor war es der Lufthansa-Aktie gelungen, über die Marke von 9,00 Euro zu steigen und damit einen wichtigen Widerstand aus dem Sommer 2023 zu überwinden. Damit bestand die Chance, den seit Anfang 2025 bestehenden Aufwärtstrend nach oben zu verlassen und eine stärkere Kursrally zu starten. Durch die Zuspitzung des Nahostkonflikts rutschten jedoch viele Aktienmärkte deutlich ins Minus. In der Folge fiel auch die Lufthansa-Aktie wieder zurück – bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei rund 7,58 Euro sowie zu einem Aufwärtstrend, der bereits im April des vergangenen Jahres entstanden war.
Dieser Trend hat bislang gehalten. Zudem zeigt die aktuelle Wochenkerze ein sogenanntes „bullisches Hammer“-Muster, das von Marktbeobachtern häufig als mögliches Signal für steigende Kurse gewertet wird. Kurzfristig könnten daher Kursanstiege auf 8,71 Euro und darüber auf 9,15 Euro möglich sein – vorausgesetzt, die Lage an den Energiemärkten verschärft sich nicht weiter.
Sollte der Kurs dagegen auf Wochenbasis unter 7,50 Euro fallen, könnte dies einen weiteren Rückgang in Richtung eines älteren Aufwärtstrends bei etwa 6,59 Euro auslösen. In einem solchen Szenario würden manche Anleger eher über einen Verkauf nachdenken. Denn wie an der Börse oft gilt: Chancen und Risiken liegen nah beieinander.
Trading-Strategie:
_____________________________________________________________________
LONG
_____________________________________________________________________
Market-Buy-Order : 8,20 Euro
Kursziele : 8,71/9,15 Euro
Renditechance via DU5QW9 : 100 Prozent
Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen
_____________________________________________________________________
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
|
Lufthansa AG (Tageschart in Euro)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DU5QW9
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|0,69 - 0,81 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|7,4118 Euro
|Basiswert:
|Lufthansa AG
|KO-Schwelle:
|7,4118 Euro
|akt. Kurs Basiswert:
|8,20 Euro
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|9,15 Euro
|Hebel:
|10,00
|Kurschance:
|+ 100 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU8VLY
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|0,81 - 0,87 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|8,9275 Euro
|Basiswert:
|Lufthansa AG
|KO-Schwelle:
|8,9275 Euro
|akt. Kurs Basiswert:
|8,20 Euro
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|9,33
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
Telegram Gruppen-Name: ik_invest