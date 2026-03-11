Die größten Aufsteiger der Woche vom 04.03.-11.03.2026 in der wO Community
Foto: 763307657
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
DroneShield
Monatsperformance: +25,64 %
Platz 1
Rheinmetall
Monatsperformance: +1,45 %
Platz 2
Deutsche Lufthansa
Monatsperformance: -10,22 %
Platz 3
BRANICKS Group
Monatsperformance: -32,89 %
Platz 4
Verbio
Monatsperformance: +26,29 %
Platz 5
Xiaomi
Monatsperformance: -7,34 %
Platz 6
Global Fashion Group
Monatsperformance: +66,30 %
Platz 7
BP
Monatsperformance: +10,47 %
Platz 8
Evotec
Monatsperformance: -25,88 %
Platz 9
Öl (Brent)
Monatsperformance: +26,88 %
Platz 10
Novavax
Monatsperformance: +23,40 %
Platz 11
Quantum eMotion
Monatsperformance: -4,15 %
Platz 12
