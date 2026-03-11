Silberpreis
Silber verliert leicht aktuell 87,55 USD
Abwärtsbewegung: Silber fällt auf 87,55 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,73 %
|1 Monat
|+9,26 %
|3 Monate
|+43,02 %
|1 Jahr
|+175,40 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,46882USD. Heute notiert Silber bei 87,55USD. Ihr Einsatz wäre nun 28.299,8USD wert – ein Zuwachs von +466,00 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Silber-Sentiment gemischt. Technische Signale deuten auf einen Aufwärtsimpuls und eine mögliche Erholung (Beiträge 4, 10–12), während der fundamental-optimistische Blick auf steigende Nachfrage (EV-Silber, Engpässe) anhält (Beiträge 1/7). Gleichzeitig gibt es Skepsis gegenüber Papiermarkt-Manipulationen (Beiträge 2,14). Insgesamt leicht bullisch, aber volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|407,45EUR
|-0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|143,34EUR
|-0,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|295,14EUR
|-0,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|455,46EUR
|-0,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|113,74EUR
|-0,79 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|703,05EUR
|-1,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|427,44EUR
|-0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|86,25EUR
|-0,12 %
|Long
|1
|0,00
|143,44EUR
|-0,22 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,422EUR
|+0,03 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.