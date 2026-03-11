Silber verliert leicht aktuell 87,55 USD

-0,98 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,73 % 1 Monat +9,26 % 3 Monate +43,02 % 1 Jahr +175,40 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 87,55. Marktteilnehmer sehen eine kurze Konsolidierung.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 15,46882USD. Heute notiert Silber bei 87,55USD. Ihr Einsatz wäre nun 28.299,8USD wert – ein Zuwachs von +466,00 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Silber-Sentiment gemischt. Technische Signale deuten auf einen Aufwärtsimpuls und eine mögliche Erholung (Beiträge 4, 10–12), während der fundamental-optimistische Blick auf steigende Nachfrage (EV-Silber, Engpässe) anhält (Beiträge 1/7). Gleichzeitig gibt es Skepsis gegenüber Papiermarkt-Manipulationen (Beiträge 2,14). Insgesamt leicht bullisch, aber volatil.