Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin weiht neue Toblerone-Produktionslinie in der Schweiz ein

Die 2025 angekündigte Investition von ca. 65 Millionen Schweizer Franken (CHF) in den Aufbau eines globalen „Center of Excellence" für Toblerone in Bern ist ein klares Bekenntnis zur Schweiz, in der die ikonische Marke 1908 gegründet wurde.

Heute deckt das Schweizer Werk ca. 90 % der weltweiten Toblerone-Nachfrage ab.

Die Investition erhöht die Produktions- und Innovationskapazitäten von Toblerone, um das weltweite Wachstum der Marke im Premium-Schokoladensegment voranzutreiben.

BERN, Schweiz, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Nach einem Jahr wurde bei den Renovierungsarbeiten im Toblerone-Werk in Bern, Schweiz, ein wichtiger Meilenstein erreicht: die Installation einer brandneuen, hochmodernen Produktionslinie ist abgeschlossen. Als eine der größten Investitionen in das Schokoladenproduktionsnetzwerk von Mondelēz International in den vergangenen zehn Jahren entsteht in Bern ein globales „Center of Excellence" für die ikonische Schweizer Marke Toblerone. Dadurch werden letztlich die Produktionskapazität und Innovationskraft von Toblerone erhöht, um das weltweite Wachstum der Marke im Premiumsegment voranzutreiben und die globale Nachfrage nach der ikonischen Marke in Dreiecksform zu bedienen.

Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat die neue Produktionslinie gestern in Bern offiziell eingeweiht. In seiner Rede betonte er: „Wenn es ein Produkt gibt, das die Schweiz weltweit repräsentiert, dann ist es Schokolade. Und Toblerone nimmt unter den Schweizer Schokoladen einen ganz besonderen Platz ein. Es ist mehr als nur Schokolade. Es ist ein Stück Schweizer Geschichte. Und ein Symbol schweizerischer Identität und Qualität par excellence. Identität und Qualität. Als Bundespräsident und Wirtschaftsminister freut es mich daher besonders, dass ca. 90 % der Toblerone-Produktion auch weiterhin hier in Bern auf dieser neuen Produktionslinie hergestellt werden."

Die Schweiz – Herz und Heimat von Toblerone

Die berühmte Dreiecksschokolade wurde 1908 von Theodor Tobler und Emil Baumann erfunden und hat sich über Jahrzehnte zu einem Bestseller aus der Schweiz entwickelt. Heute werden ca. 90 % der weltweit verkauften Toblerone-Produkte im Toblerone-Werk in der Schweiz hergestellt. „Wir waren schon immer stolz darauf, hier in der Schweiz zu produzieren. Die Investition unterstreicht unser starkes Engagement für den Standort und ist ein entscheidender Meilenstein auf unserem Weg, das weltweite Wachstum im Premium-Schokoladensegment anzuführen", sagt Iain Livingston, Präsident für Toblerone und World Travel Retail.