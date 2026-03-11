BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 46 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Diagnostikkonzern könnte schon vor der für den 28. April angekündigten Zahlenvorlage Eckdaten veröffentlichen, schrieb Michael Heider in seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag. Die Ende Oktober gesenkten Ziele für 2025 erschienen erreichbar. Die Ziele für 2026 dürften eher vorsichtig ausfallen. Heider revidierte seine Umsatzprognosen nur marginal, die Schätzungen für die Profitabilität aber deutlicher nach unten. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/ag
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 18,62EUR auf Tradegate (11. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
