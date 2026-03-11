    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'

    BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 46 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Diagnostikkonzern könnte schon vor der für den 28. April angekündigten Zahlenvorlage Eckdaten veröffentlichen, schrieb Michael Heider in seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag. Die Ende Oktober gesenkten Ziele für 2025 erschienen erreichbar. Die Ziele für 2026 dürften eher vorsichtig ausfallen. Heider revidierte seine Umsatzprognosen nur marginal, die Schätzungen für die Profitabilität aber deutlicher nach unten. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,31 % und einem Kurs von 18,62EUR auf Tradegate (11. März 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Michael Heider
    Analysiertes Unternehmen: STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 34
    Kursziel alt: 46
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft STRATEC BIOMEDICAL SYSTEMS AG auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 46 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Diagnostikkonzern könnte schon vor der für den 28. April angekündigten Zahlenvorlage Eckdaten veröffentlichen, schrieb …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     