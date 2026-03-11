Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum im Rüstungsboom an
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Rheinmetall will im laufenden Jahr weiter kräftig wachsen. Angesichts der Aufrüstung der Nato-Staaten peilt Deutschlands größter Rüstungskonzern 2026 ein Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent auf 14 bis 14,5 Milliarden Euro an, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Die operative Ergebnismarge soll bei rund 19 Prozent liegen. Dabei kann sich Rheinmetall auf eine hohe Nachfrage stützen: Ende Dezember betrug der Backlog, der neben dem Auftragsbestand zum Beispiel auch die erwarteten Abrufe aus bestehenden Rahmenverträgen mit militärischen Kunden beinhaltet, 63,8 Milliarden Euro. Damit waren die Auftragsbücher so voll wie nie zuvor.
Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 um 29 Prozent auf 9,94 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um ein Drittel auf 1,84 Milliarden Euro. Die entsprechende Marge lag in der Folge bei 18,5 Prozent. Damit erreichte Rheinmetall nur das untere Ende der zuletzt aktualisierten Prognose. Sämtliche Zahlen beziehen sich nur noch auf fortgeführte Geschäfte ohne die zum Verkauf stehende Sparte rund um die Autozulieferung. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre vor allem wegen höherer Steuern ein Gewinn von 696 Millionen Euro nach 717 Millionen Euro ein Jahr zuvor.
Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende von 11,50 Euro je Aktie erhalten. Das ist deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Fürs Vorjahr wurden 8,10 Euro je Anteilsschein ausgeschüttet./niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 1.643 auf Tradegate (11. März 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,24 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.037,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.200,00EUR was eine Bandbreite von +2,75 %/+32,97 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Rheinmetall , Airbus und OHB verbünden sich für Starlink Alternative
laut Handelsblatt gibt es Überlegungen, die Produktion von Patriot PAC-3 Systemen mit Lockheed Martin in D zu übernehmen. Dürfte von Vorteil sein, dass man schon mit RHM beim F35 zusammen arbeitet.
“Schon vor dem Irankrieg hat die deutsche Industrie als bisher einzige weltweit umfangreiche Abkommen mit der US-Industrie geschlossen. So baut MBDA Deutschland in Kooperation mit Raytheon im bayerischen Schrobenhausen derzeit eine Produktion für die „Pac-2“-Variante auf. „Damit verdoppeln wir die weltweite Produktionskapazität dieser Variante“, erklärt MBDA am Mittwoch auf Anfrage.
Bald wird Rheinmetall für die Amis produzieren müssen, wenn die so weitermachen.