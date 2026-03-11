Inflationsrate von 1,9 Prozent im Februar bestätigt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Inflationsrate für den Monat Februar 2026 mit 1,9 Prozent bestätigt. Ende des Monats war bereits eine entsprechende Schätzung veröffentlicht worden. Im Januar 2026 hatte sie +2,1 Prozent betragen und im Dezember 2025 +1,8 Prozent.



"Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Februar leicht abgeschwächt", sagte Destatis-Präsidentin Ruth Brand. "Vor allem die Teuerung bei Nahrungsmitteln hat sich deutlich verringert und wirkte sich preisdämpfend aus, während Dienstleistungen die Inflationsrate weiterhin erhöhten."









Während leichtes Heizöl (-4,7 Prozent) ebenfalls günstiger wurde, erhöhten sich die Preise für feste Brennstoffe binnen Jahresfrist um 6,0 Prozent. Kraftstoffe verteuerten sich im gleichen Zeitraum um +0,3 Prozent. Die Kriegshandlungen im Iran und dem Nahen Osten seit dem 28. Februar 2026 haben sich noch nicht auf das Februar-Ergebnis der Verbraucherpreise ausgewirkt.



Die Preise für Nahrungsmittel lagen im Februar 2026 um 1,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Damit schwächte sich der im Vormonat Januar 2026 beobachtete Preisauftrieb (+2,1 Prozent) wieder ab. Preiserhöhungen zeigten sich weiterhin vor allem bei



Günstiger hingegen wurden insbesondere Speisefette und Speiseöle (-19,7 Prozent, darunter Butter: -32,9 Prozent; Olivenöl: -12,8 Prozent). Zudem verbilligten sich einige Nahrungsmittel des täglichen Bedarfs wie Kartoffeln (-18,1 Prozent) und Molkereiprodukte (-4,9 Prozent) deutlich, während Eier (+14,5 Prozent) erneut merklich teurer wurden.



Die Inflationsrate ohne Energie lag im zweiten Monat des Jahres bei +2,3 Prozent, nach +2,5 Prozent im Januar 2026. Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Februar 2026 wie bereits im Vormonat bei +2,5 Prozent. Beide Kenngrößen verdeutlichen, dass die Teuerung in anderen wichtigen Güterbereichen weiterhin überdurchschnittlich hoch war.



Die Preise für Dienstleistungen insgesamt lagen im Februar 2026 um 3,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Bereits seit Januar 2024 lag die Teuerung für Dienstleistungen oberhalb der Gesamtteuerung. Besonders stark im Vorjahresvergleich verteuerten sich Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+7,0 Prozent) sowie die kombinierte Personenbeförderung (+6,2 Prozent). Letzteres ist insbesondere auf die Erhöhung des Preises für das Deutschlandticket zum Jahresbeginn zurückzuführen.



Auch die Preise für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+5,0 Prozent), Versicherungsdienstleistungen für die Gesundheit (+4,4 Prozent), Gaststättendienstleistungen (+3,4 Prozent) sowie Wasserversorgung und andere Dienstleistungen an der Wohnung (+3,3 Prozent) waren im Februar 2026 deutlich höher als ein Jahr zuvor. Bedeutsam für die Preisentwicklung insgesamt blieben im Februar 2026 die Nettokaltmieten mit +2,1 Prozent. Nur wenige Dienstleistungen waren günstiger als im Vorjahresmonat, darunter Telekommunikationsdienstleistungen (-0,2 Prozent).



Die Preise für Waren lagen im Februar insgesamt um 0,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Verbrauchsgüter verteuerten sich dabei um 0,8 Prozent und Gebrauchsgüter um 0,6 Prozent. Neben Nahrungsmitteln (+1,1 Prozent) wurden auch andere Waren spürbar teurer, insbesondere alkoholfreie Getränke (+5,3 Prozent, darunter Kaffee, Tee und Kakao: +16,7 Prozent) sowie Tabakwaren (+4,7 Prozent). Preisrückgänge zeigten sich, neben der Energie (-1,9 Prozent), unter anderem bei Haushaltsgroßgeräten (-3,1 Prozent).



Gegenüber Januar 2026 stieg der Verbraucherpreisindex im Februar 2026 um 0,2 Prozent, so das Bundesamt weiter. Sowohl die Preise für Nahrungsmittel (+0,1 Prozent; darunter frisches Gemüse: +2,7 Prozent) als auch für Energie (+0,2 Prozent) stiegen binnen Monatsfrist. Bei den Dienstleistungen stiegen gegenüber dem Vormonat beispielsweise die Verwaltungsgebühren (+6,9 Prozent), ursächlich hierfür sind die angepassten Gebühren für Personalausweise. Vor allem saisonbedingt zeigten sich zudem Preisanstiege bei Pauschalreisen (+6,7 Prozent).





