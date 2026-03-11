    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGemini Space Station Incorporation Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Gemini Space Station Incorporation Registered (A)

    Beelink bringt vorinstallierte OpenClaw-Serie auf den Markt

    Exklusive Lobster Red Editions und SSD Upgrade Kits für ein nahtloses KI-Erlebnis

    Beelink bringt vorinstallierte OpenClaw-Serie auf den Markt - Exklusive Lobster Red Editions und SSD Upgrade Kits für ein nahtloses KI-Erlebnis
    Foto: adobe.stock.com

    SHENZHEN, China, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Während OpenClaw weltweit auf wachsendes Interesse stößt, definieren KI-Agenten die Produktivität neu. Dennoch stehen viele Benutzerinnen und Benutzer vor technischen Hürden bei der Bereitstellung, von der Systemeinrichtung bis zur Treiberkonfiguration.

    Beelink schließt diese Lücke mit einer umfassenden KI-Lösung: Das Angebot reicht von exklusiven „Lobster Red"-Modellen mit vorinstalliertem OpenClaw bis hin zu Dual-OS-Switching-Versionen und Plug-and-Play-SSD-Upgrade-Kits. Diese umfassende Produktpalette erfüllt die unterschiedlichsten Benutzeranforderungen und senkt gleichzeitig die Hürden für den Einsatz von KI erheblich.

    1. Neue Hardware: Vorinstallierte OpenClaw-Serie – KI-fähig ab Werk

    Mit einem hochwertigen Ganzmetallgehäuse in exklusivem Hummerrot bieten diese neuen Modelle einen unverwechselbaren Look für die KI-Ära.

    Option A: OpenClaw + Lokales LLM

    Modelle: GTR9 Pro 395 | SER10 MAX 470 | SER9 Pro 370 | GTi15 Ultra 285H | GTi14 Pro 185H

    • Keine Kosten mehr für Token: Die Inferenz vollständig auf dem Gerät ausführen, um eine nachhaltige, hochfrequente Nutzung zu ermöglichen.
    • Verbesserter Datenschutz: Sensible Daten bleiben dank durchgängiger lokaler Verarbeitung an Ort und Stelle.
    • Leistungsstarke lokale Inferenz: Der GTR9 Pro mit AMD AI Max+ 395 liefert zum Beispiel ~52 Token/Sek. auf GPT-OSS 120B.

    Option B: OpenClaw + Cloud-Model-Zugang

    Modelle: SER9 Pro 255 | EQR7 Pro 7735HS | EQi12 Pro 1235U

    • Direkter API-Zugang zu führenden Modellen: Nahtlose Integration von GPT-4o, Claude, Gemini und anderen.
    • Flexible Leistungsstufen: Von der durchsatzstarken SER9 Pro 255 bis zur hocheffizienten EQi12 Pro – eine Reihe von Modellen, die sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene geeignet sind.
    • Überlegener Wert: Bessere Ausstattung, mehr Anschlüsse, mehr RAM, Speicher und Erweiterungsmöglichkeiten als der Mac mini – zum gleichen Preis, mit außergewöhnlicher Kühlung und leisem Betrieb.

    Option C: Windows + Ubuntu (mit OpenClaw) Dual-OS Edition

    Modelle: GTR9 Pro 395 | SER10 Max 470 | SER9 Pro 370 | SER9 Pro 255 | GTi15 Ultra 285H

    • Sofortiger Wechsel zwischen Betriebssystemen: Windows für die täglichen Aufgaben oder Ubuntu für die KI-Entwicklung.
    • Das Beste aus beiden Welten: Vollständige Windows-Softwarekompatibilität und native OpenClaw-Leistung.
    • Ein Gerät, mehrere Rollen: Konsolidieren von Büro-, Unterhaltungs-, Lern- und KI-Workflows.

    2. Upgrade Ihres aktuellen Geräts: OpenClaw-Preloaded SSD Kits

    Für bestehende Beelink-Besitzerinnen und Besitzer führen wir eine Plug-and-Play-SSD ein, auf der OpenClaw vorinstalliert ist. Auf diese Weise können aktuelle Geräte mit robusten KI-Funktionen ausgestattet werden, ohne dass ein vollständiger Austausch der Hardware erforderlich ist.

    • Zuverlässige Komponenten: SSDs der Marke Crucial mit Kapazitäten von 1 TB / 2 TB / 4 TB, die durch eine weltweite Garantie abgesichert sind.
    • Echtes Plug-and-Play: Wird mit Ubuntu, OpenClaw-Umgebung und lokalen LLMs (sofern unterstützt) geliefert.
    • Zukunftssichere Flexibilität: Das Laufwerk kann jederzeit formatiert und als Standard-Speicher wiederverwendet werden.

    3. Umfassender Support: 3 Jahre Garantie und dedizierte KI-Dienste

    Für alle Produkte im Zusammenhang mit OpenClaw gilt die dreijährige Garantie von Beelink. Darüber hinaus bietet unser engagiertes KI-Supportteam persönliche technische Unterstützung von der Ersteinrichtung bis zum täglichen Betrieb, um eine reibungslose KI-Erfahrung für jede Nutzerin und jeden Nutzer zu gewährleisten.

    Verfügbarkeit:

    Alle Produkte werden bald auf der offiziellen Website von Beelink und bei Amazon erhältlich sein. Folgen Sie den offiziellen Social-Media-Plattformen von Beelink, einschließlich YouTube, Instagram, Facebook, X und Reddit, um immer auf dem neuesten Stand zu sein!

    OpenClaw Full-Series AI Deployment (PRNewsfoto/BEELINK)

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2931324/Promotion_Image__2.jpg

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/beelink-bringt-vorinstallierte-openclaw-serie-auf-den-markt-exklusive-lobster-red-editions-und-ssd-upgrade-kits-fur-ein-nahtloses-ki-erlebnis-302710671.html



    5 im Artikel enthaltene Werte
