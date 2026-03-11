BARCLAYS stuft Siemens Healthineers auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Overweight" belassen. Auf einer Konferenz habe Finanzvorstand Jochen Schmitz erklärt, er erwarte eine Vereinbarung mit Siemens über die Abspaltung des Medizintechnikkonzerns weiterhin im besten Fall im September oder Oktober, schrieb Hassan Al-Wakeel in seiner Einschätzung vom Dienstagabend. Das Engagement im Nahen Osten habe Schmitz als überschaubar mit einem Umsatzanteil von weniger als 5 Prozent bezeichnet./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 22:44 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 39,56EUR auf Tradegate (11. März 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

