BARCLAYS stuft VOLKSWAGEN auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die endgültigen Jahreszahlen des Autobauers seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, schrieb Henning Cosman am Dienstagabend in seinem Rückblick. Er sieht die Wolfsburger auf einem guten Weg zu ihren Einspar- und Investitionszielen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 90,52EUR auf Tradegate (11. März 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



