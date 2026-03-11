Starker Euro belastet Henkel - Dividende soll leicht steigen
- Umsatz -5% auf 20,5 Mrd; bereinigtes Ebit -0,1%
- Ausblick: Umsatz +1-3% o.; Ebit-Marge 14,5-16%
- Jahresüberschuss +1,4% auf 2,04 Mrd; Div 2,07€.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Henkel hat 2025 in einem schwierigen Umfeld weniger umgesetzt und im Tagesgeschäft etwas weniger verdient. Für das laufende Jahr zeigt sich das Management weiterhin vorsichtig. So soll der Umsatz im laufenden Jahr ohne Währungs- und Portfolioeffekte um ein bis drei Prozent zulegen, wie das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Analysten hatten hier im Mittel ein Plus von 2,1 Prozent auf dem Zettel. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll 14,5 bis 16 Prozent erreichen. Hier erwarten Marktexperten 15,2 Prozent.
Im vergangenen Jahr sank Henkels Umsatz um fünf Prozent auf 20,5 Milliarden Euro. Ohne Währungs- und Portfolioeffekte wuchs er hingegen um 0,9 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag mit 3,0 Milliarden Euro leicht unter dem Vorjahreswert von 3,1 Milliarden. Als Grund führt Henkel negative Währungseffekte an. Die entsprechende Rendite verbesserte sich jedoch um 0,5 Prozentpunkte auf 14,8 Prozent. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss wuchs dank einer geringeren Steuerlast um 1,4 Prozent auf 2,04 Milliarden Euro. Die Anteilseigner sollen eine Dividende von 2,07 Euro je Vorzugsaktie erhalten, 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr./err/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Henkel VZ Aktie
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,70 % und einem Kurs von 74,04 auf Tradegate (11. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Henkel VZ Aktie um -8,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Henkel VZ bezifferte sich zuletzt auf 12,54 Mrd..
Henkel VZ zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Henkel VZ Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 80,00EUR was eine Bandbreite von -7,35 %/+14,03 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Henkel VZ - 604843 - DE0006048432
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Henkel VZ. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Henkel VZ eingestellt.
Die Marke Schwarzkopf schwächelte ja zuletzt. Daher freue ich mich über den Zukauf. Bei der Adhesive Technologie kann Henkel durch seine Stärke durch entsprechende Investitionen von selbst wachsen. Bei der Haarpflegesparte hatte ich das Gefühl als könne dies Henkel nicht. Hier öffnet sich ein Fenster. Bei entsprechenden Anschlussinvestitionen kann man da wieder gegen Loreal aufholen, diese in Bereichen überholen.
Danke für deine Gedanken.
Gerade eine E-Mail bekommen. "Attraktive Wachstumschance für Henkel Consumer Brands in Nordamerika
Henkel vereinbart Übernahme der Haarpflege- und Styling Marke „Not Your Mother’s“ in den USA
- Ergänzung des Consumer-Hair-Portfolios um eine starke Haarpflege- und Stylingmarke mit rund 190 Mio. Euro Umsatz in Nordamerika
- Starke und kontinuierliche Wachstumsdynamik in den vergangenen Jahren
- Attraktive Marke mit hoher Wertschätzung bei Kunden und Verbraucher:innen
- Akquisition eröffnet Chancen für Innovationen sowie Synergien mit Know-how von Henkel in den Bereichen Haarpflege und Styling
Henkel hat eine Vereinbarung zur Übernahme von „Not Your Mother’s“, einer führenden und schnell wachsenden Haarpflege- und Styling-Konsumentenmarke in Nordamerika, unterzeichnet. Das Unternehmen befindet sich im Besitz der Private-Equity-Investor Main Post Partners. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in Henkels Agenda für ganzheitliches Wachstum und verstärkt die Position des Unternehmens im Haarpflegegeschäft, eine der Kernkategorien im Unternehmensbereich Consumer Brands." https://www.henkel.de/presse-und-medien/presseinformationen-und-pressemappen/2026-03-09-henkel-vereinbart-uebernahme-der-haarpflege-und-styling-marke-not-your-mother-s-in-den-usa-2131636