ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar
- Barclays hebt Kursziel 64->73 USD, Upgrade neu
- Yih: unkonventionell, lobt operative Erfolge.
- Erwartet Abkühlung, Rücksetzer sind Kaufchance
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nike von 64 auf 73 US-Dollar angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Analystin Adrienne Yih sprach am Mittwoch von einer eher "unkonventionellen Empfehlung" in eine immense Skepsis hinein. Sie hält das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken aber für deutlich verbessert. Sie lobte die jüngsten operativen Fortschritte und das disziplinierte Management der Amerikaner. Yih erwartet zwar, dass die hohen Erwartungen noch merklich gedämpft werden. Eine negative Kursreaktion hierauf böte aus ihrer Sicht aber eine Kaufchance./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 01:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 04:10 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 49,20 auf Tradegate (11. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 58,59 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 85,00USD was eine Bandbreite von +26,23 %/+73,06 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 73 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nike (B) - 866993 - US6541061031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nike (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In der Regel ist ein Antrag auf Erstattung aber nicht nötig. Denn im Normalfall wird die Quellensteuer automatisch schon vorab um den erstattbaren Teil auf 15 Prozent reduziert. Voraussetzung dafür ist, dass Deine Bank Teil des sogenannten „QI-Agreement“ ist, sie sich also zu einer bestimmten Kooperation mit den US-Behörden verpflichtet hat.
Quelle:Finanztip.de
Class B Common Stock / 22.12.2025