Barclays hebt Nike auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 73 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 49,20 auf Tradegate (11. März 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -3,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 58,59 Mrd..

Nike (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6267. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,38USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 85,00USD was eine Bandbreite von +26,23 %/+73,06 % bedeutet.