Beherbergungsbetriebe verzeichnen im Januar mehr Übernachtungen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 25,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Mittwoch mitteilte, waren das 1,2 Prozent mehr als im Januar 2025. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 1,3 Prozent auf 21,2 Millionen zu, während sie bei den Gästen aus dem Ausland um 1,0 Prozent auf 4,3 Millionen wuchs.Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.