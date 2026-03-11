Der Ölpreis könnte nach Einschätzung von Wood Mackenzie noch einmal deutlich steigen, falls die derzeitigen Ausfälle von Lieferungen aus dem Golf anhalten. In einer aktuellen Analyse kommt das Beratungsunternehmen zu dem Schluss, dass der Markt einen so tiefen Einschnitt auf der Angebotsseite nur über sinkende Nachfrage wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Dafür könnte ein Preisniveau von 150 US-Dollar pro Barrel erforderlich sein. Zugleich hält Wood Mackenzie im laufenden Jahr sogar Niveaus von 200 US-Dollar je Barrel nicht für ausgeschlossen.

Ausgangspunkt der Analyse ist ein außergewöhnlich großer Angebotsausfall. Nach Angaben von Wood Mackenzie sind derzeit 15 Millionen Barrel täglicher Exporte aus dem Golf nicht mehr auf dem Weltmarkt verfügbar. Insgesamt produzieren die Golfstaaten demnach rund 20 Millionen Barrel Flüssigkeiten pro Tag. Der Wegfall eines so großen Exportvolumens sei in dieser Größenordnung beispiellos. Entsprechend hoch ist der Druck auf den globalen Ölpreis, zumal viele Regionen in erheblichem Umfang von Lieferungen aus dieser Zone abhängig sind.

Ölpreis könnte auf 150 bis 200 Dollar springen warnt Wood Mackenzie



