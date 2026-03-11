    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Lagarde

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    EZB will Inflation unter Kontrolle halten

    Für Sie zusammengefasst
    • EZB will starken Inflationsanstieg verhindern.
    • Lagarde: vor Zinsentscheidung viel Unsicherheit
    • Lagarde: kein Stagflation-Szenario; EZB wachsam
    Lagarde - EZB will Inflation unter Kontrolle halten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten der Präsidentin Christine Lagarde einen starken Anstieg der Inflation wegen des Iran-Kriegs verhindern. "Wir werden alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten", sagte Lagarde am Dienstagabend beim französischen Fernsehsender France 2. Es solle sichergestellt werden, dass die Folgen des Kriegs im Nahen Osten keinen Inflationsschub auslösen werden wie zuletzt in den Jahren 2022 und 2023, als der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Preise nach oben trieb.

    2022 war die Inflation in der Eurozone durch einen starken Anstieg der Energiepreise zeitweise über zehn Prozent gestiegen. Zuletzt lag die Teuerung im gemeinsamen Währungsraum im Februar bei 1,9 Prozent. Nach dem Beginn der Angriffe der USA und Israel gegen den Iran ist es an den globalen Energiemärkten zu heftigen Turbulenzen gekommen mit einem deutlichen Anstieg der Preise für Erdöl und Erdgas.

    Die Lage auf den Energiemärkten hat Befürchtungen ausgelöst, dass die Inflation in der Eurozone wieder ansteigen könnte. Dies wiederum könnte zu Zinserhöhungen durch die EZB führen.

    Lagarde versicherte, dass die Eurozone im Vergleich zu 2022 besser in der Lage sei, einen starken Anstieg der Verbraucherpreise abzufedern. Sie räumte aber ein, dass es vor der Zinsentscheidung in der kommenden Woche schwierig sei, die aktuelle Lage einzuschätzen. "Heute herrscht so viel Unsicherheit, dass ich nicht genau sagen kann, was wir auf der Sitzung am 18. und 19. März beschließen werden", sagte Lagarde. Allerdings machte sie auch deutlich, dass die EZB "keine überstürzte Entscheidung treffen wird", da die Unsicherheit und die Volatilität zu groß seien.

    Die Notenbankpräsidentin wies zudem die Einschätzung zurück, dass Europa wegen der Folgen des Iran-Kriegs auf eine Stagflation zusteuere. In einem solchen Krisenszenario trifft eine erhöhte Inflation zeitgleich auf eine konjunkturelle Flaute./jkr/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lagarde EZB will Inflation unter Kontrolle halten Die Europäische Zentralbank (EZB) will nach den Worten der Präsidentin Christine Lagarde einen starken Anstieg der Inflation wegen des Iran-Kriegs verhindern. "Wir werden alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten", sagte …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     