JPMORGAN stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas mit einem Kursziel von 212 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Das Service-Geschäft des Herstellers von Windkraftanlagen sei weltweit führend und der Schlüssel zur Wertschöpfung, schrieb Akash Gupta am Dienstagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 21,07EUR auf Tradegate (11. März 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 212
Kursziel alt: 212
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
