JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Overweight" belassen. Aufwendungen für die Restrukturierung und einmalige Effekte hätten die Ergebnisse des Autobauers belastet, schrieb Jose Asumendi am Mittwoch./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,96 % und einem Kurs von 39,00EUR auf Tradegate (11. März 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



