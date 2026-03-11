    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNintendo AktievorwärtsNachrichten zu Nintendo

    Ausverkauft und viral

    Überraschungshit lässt Nintendo jubeln – doch das Risiko bleibt

    Ein überraschender Pokémon-Hit sorgt für neue Euphorie bei Nintendo-Anlegern. Die Aktie legt kräftig zu, während ein Problem aus der Chipbranche weiter droht.

    Die Aktie von Nintendo hat am Mittwoch einen deutlichen Kurssprung hingelegt. Das Papier schloss 8,90 Prozent höher und verzeichnete damit den stärksten Anstieg seit April. Auslöser der Rallye ist der überraschende Erfolg eines neuen Pokémon-Spiels. Auch auf Tradegate legte die Aktie am Mittwoch zu und notierte mit einem Plus von 4,56 Prozent bei 53,70 Euro (Stand 08:42 Uhr).

    Das Spiel Pokémon Pokopia erschien am 5. März exklusiv für die neue Konsole Nintendo Switch 2. Seitdem melden mehrere große Händler in den Vereinigten Staaten ausverkaufte physische Exemplare. Die starke Nachfrage überrascht viele Beobachter.

    Analysten sehen neuen Schwung für Switch 2

    Der Hype um das Spiel gibt der neuen Konsole zusätzlichen Rückenwind. Analyst Atul Goyal vom Investmenthaus Jefferies schrieb in einer Notiz, die Dynamik der Switch 2 "steigt dank des viralen Erfolgs". Das helfe, "Gegenwind durch steigende Speicherkosten" auszugleichen, der die Aktie seit Ende 2025 belastet habe.

    Ein weiteres Zeichen für die Popularität ist die Preisentwicklung im Onlinehandel. Der Händler Amazon hat den Preis für den Titel bereits auf rund 80 US-Dollar angehoben.

    "Das Pokémon-Spiel war ein Überraschungserfolg"

    Für Investoren kommt der Erfolg überraschend. In den vergangenen Monaten hatten vor allem steigende Kosten für Speicherchips Sorgen ausgelöst. Der boomende Bedarf aus der Künstlichen Intelligenz treibt die Preise nach oben und könnte die Margen von Nintendo belasten.

    Hideki Yasuda, Analyst bei Toyo Securities, bezeichnete das Spiel deshalb als unerwarteten Faktor. "Das Pokémon-Spiel war ein Überraschungserfolg", sagte er. "Es war völlig unter dem Radar geblieben, sodass seine Popularität eine positive Entwicklung darstellte."

    Das Spiel erinnert im Stil an die erfolgreiche Reihe Animal Crossing und verkauft sich laut Yasuda weltweit sehr schnell. Von Japan bis Kanada verschwinden die Exemplare aus den Regalen. Das unterstreiche die globale Anziehungskraft der Marke.

    Aktie bleibt trotz Kurssprung unter Druck

    Trotz der aktuellen Rally ist die langfristige Entwicklung der Aktie schwächer. Seit einem Höchststand im November haben die Papiere fast 30 Prozent verloren. Am Mittwoch wurden sie gegen Mittag in Tokio dennoch wieder nahe der Marke von 10.000 Yen gehandelt.

    Der aktuelle Pokémon-Erfolg bringt Nintendo damit zumindest kurzfristig neue Zuversicht an der Börse.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Saskia Reh
