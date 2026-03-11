Kissigs Kloogschieterei: Der Öl-Krieg(er)

Der Kampf ums Öl ist wieder voll entbrannt. Trump greift den Iran an, um dessen Regime zu beseitigen, weil dieses weiterhin nach der Atombombe strebe. Einen Regimewechsel in Teheran ist nicht das oberste Ziel, aber Mittel zum Zweck. Ein Nebeneffekt dabei ist… China. Denn über 90% des iranischen Öls fließt ins Reich der Mitte.





Erst vor zwei Monaten hatte Trump Venezuelas Staatschef Maduro in seine Gewalt gebracht und die neue venezolanische Führung ging auf Schmusekur – deren Öl fließt inzwischen Richtung USA. Und inzwischen auch ein bisschen nach Indien, um dort russisches Öl zu ersetzen.





Russland wiederum droht nun, Westeuropa den Öl- und Gashahn völlig abzudrehen – was die EU selbst bereits anpeilt, aber eben nicht sofort. Putin versucht händeringend sein Öl an den Mann zu bringen und das klappt vor allem in China. Und der Iran? Der reagiert auf den Angriff Israels und der USA nicht nur mit Gegenattacken auf diese beiden und US-Stützpunkte in der Region, sondern nimmt ganz gezielt arabische Nachbarstaaten unter Feuer. Und dort deren Öl-Produktion. Zudem erklärte der Iran die Sperrung der Straße von Hormus, durch die täglich zwischen 17 bis 20 Mio. Barrel wiederum droht nun, Westeuropa den Öl- und Gashahn völlig abzudrehen – was dieselbst bereits anpeilt, aber eben nicht sofort. Putin versucht händeringend sein Öl an den Mann zu bringen und das klappt vor allem in China. Und der Iran? Der reagiert auf den Angriff Israels und der USA nicht nur mit Gegenattacken auf diese beiden und US-Stützpunkte in der Region, sondern nimmt ganz gezielt arabische Nachbarstaaten unter Feuer. Und dort deren Öl-Produktion. Zudem erklärte der Iran die, durch die täglich zwischen 17 bis 20 Mio. Barrel Rohöl , Kondensate und Ölprodukte geschifft werden und damit 20% bis 30% des weltweiten täglichen Ölbedarfs.





Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar sind auf diesen Seeweg angewiesen. Und auch LNG ist tangiert, Europas erhoffte Alternative zu russischem Die großen Förderländer am Persischen Golf, dieundsind auf diesen Seeweg angewiesen. Und auchist tangiert, Europas erhoffte Alternative zu russischem Erdgas , denn etwa 20% des weltweiten Flüssigerdgases werden durch die Meerenge verschifft, insbesondere aus Katar. Katar musste seine Produktion stoppen, da die Anlagen von Iran angegriffen wurden. Iran will so die Energiemärkte preisschocken, um Druck auf die USA zu erzeugen. Doch zunächst trifft man China, denn größter Abnehmer von Katars LNG sind die Chinesen.





Apollo Global Management mal die Auswirkungen eines anhaltenden Ölpreises auf die US-Wirtschaft bei 100 USD (WTI) dargelegt, die auf Modellen der Fed basieren: Panikmacher sprechen von Ölpreisen von 150 USD je Barrel oder werfen gleich 200 USD in den Raum. Das trifft auf fruchtbaren Boden und nachdem der Ölpreis seine zweitstärkste Tagesschwankung aller Zeiten hingelegt hat (nur während des Corona-Crashs war es noch mehr), liegen die Nerven blank. Aktuell muss man für Öl (WTI) wieder um die 85 USD bezahlen, was immer noch deutlich höher ist, als vor Ausbruch des Iran-Kriegs. Kein schlechter Zeitpunkt, um sich mal die Fakten anzusehen. Und so hat Torsten Slok vonmal die Auswirkungen eines anhaltenden Ölpreises auf die US-Wirtschaft bei 100 USD (WTI) dargelegt, die auf Modellen der Fed basieren:

Inflationsrate +0,7%

Kerninflationsrate +0,1

Arbeitslosenrate +0,1%

BIP -0,1%

Nicht unerheblich, aber auch nicht wirklich heftig. Bei 150 USD oder gar 200 USD je Barrel sähe die Sache natürlich komplett anders aus.





Mein Fazit

Im Kampf ums Öl gibt es mehr als einen säbelrasselnden Warlord und alle halten die Lunte ans Pulverfass. Europa sitzt – wieder einmal – zwischen den Stühlen. Man spielt keine militärische Rolle, keine politische und man ist auf Energielieferungen angewiesen, weil man selbst kaum welche hat. Der Leidensdruck nimmt zu, weil die Industrie wegen der hohen Preise bereits abwandert. Aber noch ist er nicht hoch genug, als dass er strukturelle Veränderungen erzeugen würde. Aber das kommt noch.





EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte soeben, die vollständige Abkehr von der Atomenergie sei ein "straegischer Fehler" gewesen und müssen korrigiert werden. Insbesondere Deutschland hat hier den Stecker gezogen unter Bundeskanzlerin Angela Merkel - und von der Leyen war damals Mitglied in deren Kabinett und entschiedene Befürworterin des Atom-Ausstiegs. Doch "was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nichts hindert mich, klüger zu werden", sagte einst Bundeskanzler Konrad Adenauer. Der war übrigens nicht nur weise, sondern Mitglied der CDU - wie auch Merkel, von der Leyen und der amtierende Bundeskanzler Friedrich Merz. Ob aus der Erkenntnis auch ein Umdenken und dann Umschwenken wird? Kaum vorstellbar, denn Merz regiert nicht alleine, sondern mit der SPD, die unter ihrem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder in dessen Rot-Grüner-Koalition einst den Atom-Ausstieg eingeleitet hat - und sklavisch daran festhält. Das jüngste Landtagswahlergebnis mit magersüchtigen 5,5% scheinen da auch nichts zu bewegen. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt...





Disclaimer: Habe Apollo Global auf meiner Beobachtungsliste und/oder im Depot/Wiki.