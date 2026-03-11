JPMORGAN stuft BBVA auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 23,30 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management der spanischen Großbank habe einen überzeugenden Plan für den mexikanischen Markt vorgelegt, schrieb Marta Sanchez Romero am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 18,80EUR auf Tradegate (11. März 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.
