Kursanstieg nach längerer Verlustserie!

Das Management der Volkswagen AG präsentierte am gestrigen Dienstag die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 im Rahmen der Jahrespressekonferenz beziehungsweise der Investorenkonferenz. Dabei wurde ein Rückgang des Nettogewinns um 44 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro bekanntgegeben. Als Ursachen wurden insbesondere die Schwäche am chinesischen Automarkt sowie zusätzliche Kosten durch US-Zölle auf importierte Fahrzeuge identifiziert. Zudem entstanden hohe Aufwendungen für die Transformation hin zur Elektromobilität, da die Produktion von Elektrofahrzeugen derzeit noch die Gewinnmargen belastet. Das Management unter der Leitung von Oliver Blume reagiert mit einem umfassenden Kostensenkungsprogramm, das bis 2030 den Abbau von rund 50.000 Arbeitsplätzen in Deutschland vorsieht. Darüber hinaus sind eine Vereinfachung der Modellpalette sowie ein verstärkter Fokus auf Software und Elektrofahrzeuge geplant.

Die Volkswagen-Aktie (VW) befand sich seit Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Papier etwa 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29. November 2024 erreicht. Seitdem ist der Kurs jedoch deutlich gestiegen und bildet ab dem 17. April 2025 eine weiterhin intakte Seitwärtsphase. Innerhalb dieser Range fiel der Kurs zuletzt aufgrund des Bombardements Irans durch die USA und Israel an die untere Grenze bei 87,72 Euro. Aktuell ist der Kurs nach der Bekanntgabe der Zahlen wieder um rund 2,82 Prozent auf 90,30 Euro gestiegen. Möglicherweise trägt auch die beschwichtigende Wortwahl des US-Präsidenten hinsichtlich des Irankriegs zu den Kursgewinnen bei, die am vergangenen Dienstag an breiter Front zu beobachten waren. Es ist denkbar, dass der Kurs angesichts der beschriebenen Gemengelage erneut an Fahrt gewinnt und sich der oberen Begrenzung der Seitwärtsphase bei 104,50 Euro nähert. Selbst wenn auf iranischem Gebiet eine Bodenoffensive beginnt, liegt der Schlüssel für die Kapitalmärkte in einer abgesicherten Straße von Hormus. Können dort aufgrund der Überlegenheit der USA die Transporte von Öl und Flüssigerdgas (LNG) wieder aufgenommen werden, könnten sich die Märkte weiter erholen.

Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro)

Fazit Besser als erwartete Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie eine breit angelegte Markterholung unterstützten gestern den Kursverlauf der Volkswagenaktie. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV8H6R) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Volkswagen AG Vz. in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,57 profitieren. Das Ziel sei bei 104,50 Euro angenommen (3,90 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 78,86 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,34 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV8H6R Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,46 – 2,48 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 65,74 Euro Basiswert: Volkswagen AG Vz. KO-Schwelle: 65,74 Euro akt. Kurs Basiswert: 90,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,90 Euro Hebel: 3,57 Kurschance: + 57 Prozent Quelle J.P. Morgan

