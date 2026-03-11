Context Management ermöglicht produktionsreife KI-Analysen im Unternehmensmaßstab

GoodData bietet gesteuerte Semantik, fundiertes Wissen, geleitetes Verhalten und vollständige Beobachtbarkeit für zuverlässige KI-Analysen.

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 11. März 2026 / GoodData hat heute Context Management vorgestellt, einen gesteuerten kontextuellen Layer, der für den Einsatz produktionsreifer KI-Analysen und -Agenten in Unternehmen entwickelt wurde.

Wenn Unternehmen KI-Assistenten, Copiloten und autonome Agenten einsetzen, stoßen sie auf eine strukturelle Lücke: der KI fehlt ein durchgesetzter geschäftlicher Kontext, Governance und Beobachtbarkeit. KI-Pilotprojekte zeigen zwar Potenzial, aber die Überführung von KI in die Produktion bringt die tiefere Herausforderung mit sich, sicherzustellen, dass Antworten konsistent, sicher und in großem Maßstab erklärbar sind.

Ohne Semantik und Rückverfolgbarkeit ändern sich die Antworten je nach Formulierung. Geschäftsregeln werden uneinheitlich angewendet. Wenn sich die Ergebnisse ändern, können die Teams nicht erklären, warum. Für Unternehmen untergräbt dies das Vertrauen und verlangsamt die Akzeptanz.

Viele KI-Analyseplattformen stützen sich auf Prompts, abgeleitete Metadaten oder eine lose integrierte Dokumentensuche. Der Kontext wird nahegelegt, aber nicht durchgesetzt.

Context Management von GoodData schließt diese strukturellen Lücken, indem es eine Analyseplattform mit einem gesteuerten kontextuellen Layer bereitstellt, der speziell für KI-Systeme entwickelt wurde. Er schafft einen einzigen Zugangspunkt zu strukturierten und unstrukturierten Daten, Geschäftswissen, Richtlinien und Anweisungen und stellt so sicher, dass die KI innerhalb definierter Grenzen arbeitet.

Durch die Formalisierung der Definition, Steuerung und Beobachtung von Kontexten verbessert Context Management die Qualität der Antworten, stärkt die Sicherheitskontrollen und macht das Verhalten der KI in Produktionsumgebungen transparent.

Die fünf Säulen von GoodDatas Context Management

Context Management verwaltet Bedeutung, Governance, Wissensgrundlage, Steuerung und Beobachtbarkeit und sorgt so dafür, dass KI-Analysen in Produktionsumgebungen präzise, sicher und nachvollziehbar sind.

Diese Säulen definieren die strukturellen Anforderungen für Unternehmens-KI: Sie ermöglichen hochwertige Antworten innerhalb zuverlässiger Systeme.