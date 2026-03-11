Nordic Semiconductor stärkt Führungsposition der nRF54L-Serie im Bereich Ultra-Low-Power-Edge-KI

NÜRNBERG, Deutschland, 11. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender Wireless-Connectivity-Lösungen, meldet heute einen wichtigen Schritt in seiner Edge-AI-Strategie: Das Unternehmen erweitert sein Portfolio extrem energiesparender Lösungen der nächsten Generation um neue, innovative Funktionen und macht seinen ersten Neural Processing Unit (NPU)-fähigen nRF54LM20B System-on-Chip (SoC) breit verfügbar.

High-Performance-Beschleunigung für Echtzeit-Intelligenz

Die integrierte NPU des nRF54LM20B mit großem Speicher beschleunigt Modelle der TensorFlow-Lite-Klasse um das bis zu 15-Fache und benötigt dabei deutlich weniger Energie als bei der Ausführung auf der Arm-Cortex-CPU. Außerdem bietet sie bis zu siebenmal höhere Leistung und achtmal bessere Energieeffizienz als die nächstbeste Edge-KI-Lösung der Konkurrenz. Damit lassen sich hohe Datenraten von Sensoren, Audio und ereignisgetriebene Edge-KI-Workloads auch mit einer winzigen Batterie realisieren.

„Diese neue Generation von Edge-KI-fähigen Funktionen verändert grundlegend, was kleine, batteriebetriebene Geräte in der realen Welt erfassen und interpretieren können", sagt Øyvind Strøm, EVP Short-Range bei Nordic Semiconductor. „Durch die Integration leistungsstarker Intelligenz direkt in das Gerät – ohne Kompromisse bei Energieeffizienz, Latenz oder Systemkomplexität – wird eine völlig neue Klasse von Produkten möglich, die deutlich intelligenter, reaktionsschneller und wesentlich energieeffizienter sind als alles, was bisher machbar war."

Vereinfachungen bei der Erstellung, Optimierung und Bereitstellung von Edge-KI-Modellen machen es Entwicklern einfacher denn je, ihre Produkte mit sinnvollen intelligenten Funktionen auszustatten, ohne den Stromverbrauch oder den Entwicklungsaufwand zu erhöhen.

Echtzeit-Intelligenz in Alltagsgeräten

Nordic erweitert sein Edge-KI-Angebot durch die Kombination von fortschrittlicher Hardwarebeschleunigung, flexibler Modellunterstützung und intuitiven Entwickler-Workflows. Damit wird On-Device-Intelligenz für Mainstream-Produkte praktikabel. Der neue, NPU-fähige nRF54LM20B bietet die nötige Leistung für Echtzeit-Intelligenz in batteriebetriebenen Wearables, Smart-Home- und Audiogeräten sowie in industriellen und medizinischen Sensoren und Trackern. Dies ermöglicht eine genaue Aktivitätserkennung, natürliche Klang- und Präsenzreaktionen, sofortige Identifizierung von Anomalien und Bewegungsinterpretation ohne Cloud-Verarbeitung.