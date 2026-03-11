    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Kurse ziehen weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • IEA-Reserven-Bericht dämpft Ölpreis, Märkte.!!
    • Nikkei +1,4%; ASX/Korea steigen, China schwach
    • Oracle stärkt Märkte, Analyst skeptisch zu IEA
    Aktien Asien - Kurse ziehen weiter an
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Börsen haben am Mittwoch ihre Erholung fortgesetzt. Sie reagierten damit auf die Entspannung beim Ölpreis. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, die Internationale Energieagentur plane offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte.

    "Der Markt setzt nun fest darauf, dass der Irankrieg bald endet - und falls das nicht gelingt, dass zumindest das Öl aus dem Nahen Osten wieder fließt", so Markanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zudem trugen die besser als erwarteten Oracle-Zahlen zur der Erholung bei.

    Zu dem Bericht des "Wall Street Journal" äußerte sich Stanzl indes skeptisch: "Die Freigabe strategischer IEA-Reserven wäre eine rein symptomatische Behandlung einer Krise, die schnell zur größten des Ölmarktes der Geschichte werden könnte."

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 1,4 Prozent auf 55.025,37 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen neben dem Ölpreis auf den Rückgang des Erzeugerpreisanstiegs im Februar. Dieser sei nun den dritten Monat in Folge schwächer geworden. Allerdings bleibe abzuwarten, wie der Ölpreisanstieg in diesem Monat sich auswirken werde. Deutliche Gewinne verzeichneten Nintendo dank einer neuen Pokemon-Version.

    Auch die südkoreanische Börse setzte ihre Erholung fort. Der australische ASX zog ebenfalls an und schloss 0,59 Prozent fester mit 8.743,48 Punkten. Durchwachsen war unterdessen die Lage an den chinesischen Börsen. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong tendierte kaum verändert, während der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen um 0,64 Prozent auf 4.704,50 Punkte zulegte./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Oracle Aktie

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 142,1 auf Tradegate (11. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Oracle Aktie um +11,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Oracle bezifferte sich zuletzt auf 406,22 Mrd..

    Oracle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,44USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +13,33 %/+126,66 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
