'Geschosse' treffen Schiffe in und nahe Straße von Hormus
- Frachtschiff in Straße von Hormus getroffen!!!
- Massengutfrachter bei Dubai getroffen, Crew ok
- Schifffahrt im Golf fast komplett lahmgelegt!!
DUBAI (dpa-AFX) - Im Persischen Golf und in der Straße von Hormus hat es nach mutmaßlichen Angriffen des Irans weitere Zwischenfälle gegeben. Ein "unbekanntes Geschoss" habe ein Frachtschiff in der Meerenge getroffen und einen Brand ausgelöst, meldete die britische Behörde für Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) am Mittwoch. Die Besatzung habe um Unterstützung gebeten und das Schiff werde evakuiert.
Im Persischen Golf vor der Küste Dubais sei zudem ein Massengutfrachter von einem ebenfalls "unbekannten Geschoss" getroffen worden, meldete die UKMTO. Die Crew sei aber in Sicherheit. Die britische Behörde hatte Stunden zuvor auch mitgeteilt, dass ein Containerschiff weiter östlich von einem "unbekannten Geschoss" an der Einfahrt zur Straße von Hormus getroffen worden sei.
Im Zuge des Kriegs zwischen den USA und Israel mit dem Iran geraten Schiffe im Persischen Golf, der Straße von Hormus und dem Golf von Oman immer wieder unter Beschuss. Die Gefahr durch iranische Raketen und Drohnen hat die Handelsschifffahrt in der Region seit Kriegsbeginn vor anderthalb Wochen fast komplett zum Erliegen gebracht./jot/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hapag-Lloyd Aktie
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 2.174 auf Tradegate (11. März 2026, 09:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hapag-Lloyd Aktie um -7,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Hapag-Lloyd bezifferte sich zuletzt auf 23,41 Mrd..
Hapag-Lloyd zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,8400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der Hapag-Lloyd Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 119,00EUR was eine Bandbreite von -51,71 %/-11,59 % bedeutet.
