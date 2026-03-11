    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    AKTIE IM FOKUS

    Porsche AG nach Zahlen weiter auf Erholungskurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche-Aktien erholen sich, Kurs +1,4% weiter
    • Positive Kursreaktion trotz schwachem Quartal.
    • Leiter soll Marge wieder zweistellig schaffen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt auf ein Rekordtief gefallenen Aktien der Porsche AG knüpfen am Mittwoch an ihren Erholungsversuch vom Vortag an. Auf schlechte Nachrichten waren die Anleger eingestellt und so legte der Kurs des Sportwagenbauers zum Xetra-Auftakt nochmals um 1,4 Prozent zu. Die Aktien hatten am Vortag schon etwa vier Prozent zugelegt im Zuge einer Branchenerholung und vorgelegter Zahlen des Mutterkonzerns Volkswagen. Dessen Aktien lagen am Mittwoch auch knapp mit 0,1 Prozent im Plus.

    Die positive Kursreaktion auf eigentlich schlechte Nachrichten suggeriert so etwas wie ein Gefühl des Aufbruchs unter den Anlegern. Denn das Unternehmen blickt nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr eigentlich verhalten auf das laufende Jahr. Im vierten Quartal seien die ohnehin geringen Erwartungen noch verfehlt worden, hieß es außerdem vom Goldman-Sachs-Analysten Christian Frenes.

    Stephen Reitman von Bernstein Research gibt sich nun gespannt, wie sich der neue Unternehmenschef Michael Leiters in einer ersten Telefonkonferenz schlägt. Die Kernfrage sei, in welchen Ausmaß er einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Ziel einer operativen Marge, die wieder prozentual zweistellig wird. 2026 wird diese im Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent prognostiziert, was laut Reitman etwas unter den Erwartungen liege./tih/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 90,24 auf Tradegate (11. März 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,76 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,28 %/+53,68 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VW-Kursentwicklung und Bewertung: berichteter Gewinnrückgang, umfangreiche Stellenstreichungen (bis ~50.000 bis 2030) und Restrukturierungseffekte belasten die Fundamentaldiskussion. Es wird über mögliche Sonderabschreibungen wie bei Stellantis debattiert vs. Fortführung der E‑Strategie, Zweifel an Investmentqualität geäußert; technische Tradingrange genannt (89–105 €) und Short‑Positionen diskutiert.

    Autor
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
