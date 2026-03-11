AKTIE IM FOKUS
Porsche AG nach Zahlen weiter auf Erholungskurs
- Porsche-Aktien erholen sich, Kurs +1,4% weiter
- Positive Kursreaktion trotz schwachem Quartal.
- Leiter soll Marge wieder zweistellig schaffen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt auf ein Rekordtief gefallenen Aktien der Porsche AG knüpfen am Mittwoch an ihren Erholungsversuch vom Vortag an. Auf schlechte Nachrichten waren die Anleger eingestellt und so legte der Kurs des Sportwagenbauers zum Xetra-Auftakt nochmals um 1,4 Prozent zu. Die Aktien hatten am Vortag schon etwa vier Prozent zugelegt im Zuge einer Branchenerholung und vorgelegter Zahlen des Mutterkonzerns Volkswagen. Dessen Aktien lagen am Mittwoch auch knapp mit 0,1 Prozent im Plus.
Die positive Kursreaktion auf eigentlich schlechte Nachrichten suggeriert so etwas wie ein Gefühl des Aufbruchs unter den Anlegern. Denn das Unternehmen blickt nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr eigentlich verhalten auf das laufende Jahr. Im vierten Quartal seien die ohnehin geringen Erwartungen noch verfehlt worden, hieß es außerdem vom Goldman-Sachs-Analysten Christian Frenes.
Stephen Reitman von Bernstein Research gibt sich nun gespannt, wie sich der neue Unternehmenschef Michael Leiters in einer ersten Telefonkonferenz schlägt. Die Kernfrage sei, in welchen Ausmaß er einen Wandel beschleunigen kann - hin zum mittelfristigen Ziel einer operativen Marge, die wieder prozentual zweistellig wird. 2026 wird diese im Bereich von 5,5 bis 7,5 Prozent prognostiziert, was laut Reitman etwas unter den Erwartungen liege./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 90,24 auf Tradegate (11. März 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,67 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,76 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +4,28 %/+53,68 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Normal bei sich erschöpfenden Goldminen, VW fehlt die Perspektive.
Zum einen Auto-Analysten Jürgen Pieper. Er hat uns zu den operativen Problemen von VW Einschätzungen gegeben. Das sind seine Meinungen:
China als Problemfall: Der einstige Goldgräbermarkt kostet VW massiv Marktanteile, Umsatz und Ertrag. Pieper sieht frühestens 2027 erste Hinweise auf Besserung. Für einen echten Turnaround fehlen dem Konzern die passenden Autos.
Porsche im Sturzflug: 30 Jahre lang war Porsche die Cashcow, jetzt liegt die Marge bei 0,3%. Jürgen Pieper macht eine missratene Produktpolitik und die Doppelrolle von CEO Oliver Blume verantwortlich.
Jobabbau als Gegenmaßnahme: 50.000 Stellen sollen bis 2030 in Deutschland wegfallen. Klingt dramatisch, sind aber nur rund 2% der Belegschaft pro Jahr. Laut Pieper ein notwendiges Element der Effizienzoffensive.
Neben der operativen Fragen hat uns die Bilanz von VW interressiert. Bilanz-Analyst Nikolaj Schmolcke hat sich die Zahlen für uns angecshaut und zwei spannende Aspekte gefunden.
Latente Steuern: Sie sind eine Position in der Bilanz, die zeigt, wie viele Verluste der Vergangenheit man irgendwie mit dem Finanzamt verrechnen kann. Diese Position hängt davon ab, wie viel man in der Zukunft verdient. Die Position ist um 2 Mrd. € gesunken. Das heißt laut Schmolcke: VW plant intern nicht mehr so optimistisch wie früher.
Gleichzeitig hat der Konzern den Goodwill von Porsche um 2,6 Mrd. € abgeschrieben, den Markenwert aber nicht angetastet. Man glaubt also an die Marke, aber operativ gab's laut Schmolcke den ersten Einschlag.
VW hat sich für 2026 leicht optimistisch geäußert und räumt in der Bilanz auf. Das hat der Aktie gestern geholfen. Der Börsenwert von 45 Mrd. € steht für gerade mal das Vierfache des erwarteten Gewinns. Aber die Probleme sind entsprechend groß, wie - unter anderem - aus dem heutigen Podcast bei OAWS hervorgeht:
https://open.spotify.com/show/2asbnnLJbo3dzukAJQfie6?si=QBEKTnElScOs6PKjkNxyzQ
Beeindruckendes Wachstum gab es nur bei einer Kennzahl: dem Netto-Cashflow. Der lag bei mehr als sechs Milliarden Euro. Das überrascht, weil der Konzern noch vor wenigen Monaten für diese Kennzahl eine null prognostiziert hatte. Weniger überrascht ist man, sobald man mehr über diesen Netto-Cashflow weiß. Zum Beispiel, dass er eine Basis für die Boni der Vorstände ist.
So führt das Spontan-Wachstum beim Cashflow dazu, dass Blume sich über einen kurzfristigen Bonus freuen kann. Der bremst das Absinken seines Salärs im Vergleich zum Vorjahr bei 30 Prozent. Ergibt im Endeffekt 7,4 Millionen Euro, zwei Millionen davon als Bonus – im Vergleich der europaweit kriselnden Branche ist das eher wenig. Allerdings: Ohne die wundersame Cashflow-Vermehrung hätte es den Bonus nicht gegeben. Frühere VW-Chefs schraubten auch mal an einzelnen Modellen, bis das Ergebnis perfekt war. Blume schraubt lieber an den Finanzkennzahlen, bis sein Ergebnis perfekt ist, kritisiert das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-marge-faellt-auf-dieselkrisen-niveau-vw-verschaerft-sparkurs/100205087.html