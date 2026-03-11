JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal entwickele sich schwach, das Management des Herstellers von Duft- und Aromastoffen setze aber auf das zweite Halbjahr, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 71,08EUR auf Tradegate (11. März 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Edward Hockin
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
