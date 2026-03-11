JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Symrise nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal entwickele sich schwach, das Management des Herstellers von Duft- und Aromastoffen setze aber auf das zweite Halbjahr, schrieb Edward Hockin am Mittwoch./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,45 % und einem Kurs von 71,08EUR auf Tradegate (11. März 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

