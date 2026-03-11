JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahe Osten sei für den Hersteller von Aroma- und Duftstoffen eine beachtenswerte Region, besonders für Düfte, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 3.106EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3600

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

