Masterflex: Hohe Marge und Wachstumskurs überzeugen

Nach Darstellung von SMC-Research habe Masterflex im Schlussquartal einen starken Jahresendspurt hingelegt und damit die etwas unter den Erwartungen gebliebene Entwicklung im vierten Quartal des Vorjahres deutlich übertroffen. Der Umsatz sei 2025 nach dem minimalen Rückgang im Jahr 2024 wieder gewachsen und habe mit 102,6 Mio. Euro den bisherigen Rekordwert aus 2023 übertroffen. Noch deutlicher sei der Fortschritt beim Ergebnis ausgefallen. Das operative EBIT sei um fast 10,0 Prozent auf 14,0 Mio. Euro gesteigert worden und habe damit die Zielspanne von 12,0 bis 15,0 Mio. Euro – wie bereits im November angekündigt – im oberen Bereich erreicht. Die EBIT-Marge habe sich dadurch um 0,6 Prozentpunkte auf 13,6 Prozent verbessert. Auf berichteter Basis hätten die Werte mit 13,7 Mio. Euro beziehungsweise 13,4 Prozent nur geringfügig darunter gelegen.

Die Masterflex SE hat nach Darstellung von SMC-Research das Geschäftsjahr mit einem kräftigen Schlussquartal abgeschlossen und damit die eigenen Jahresziele klar erreicht. SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt vor allem die überproportionale Ergebnissteigerung hervor. Vor diesem Hintergrund bestätigt SMC-Research das Urteil „Buy“.

Die vorgelegten Zahlen hätten die eigenen Schätzungen von SMC-Research nahezu punktgenau erfüllt, weshalb sich daraus kein Anpassungsbedarf für das Modell ergeben habe. Unsicher bleibe allerdings, in welchem Ausmaß sich die geopolitische Lage am Golf auf die weitere Entwicklung auswirken werde. Masterflex sei jedoch mit einem guten Auftragsbestand, der im vierten Quartal wieder gestiegen sei, in das neue Jahr gestartet. Zudem würden in diesem Jahr zwei Wachstumsinitiativen abgeschlossen – ein neuer Standort in Marokko sowie der Rollout eines Großauftrags –, die ab dem Spätsommer beziehungsweise Herbst zusätzliche Umsätze generieren könnten. Auch die konjunkturellen Signale aus Deutschland seien zumindest bis zum Ausbruch des Konflikts zuletzt etwas freundlicher gewesen.

SMC-Research gehe zunächst weiterhin von diesem Szenario aus und habe die Schätzungen daher unverändert gelassen. Erwartet werde für 2026 ein Umsatz von 110,0 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Mio. Euro. Zugleich werde aber eine mögliche Anpassung der Prognosen in Aussicht gestellt, falls sich bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 31. März keine deutliche Beruhigung der geopolitischen Lage abzeichnen sollte.

Das Kursziel laute weiterhin 19,10 Euro und signalisiere damit ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Auch die Bewertung erscheine moderat: Auf Basis der letztjährigen Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei etwa 14. Angesichts der Tatsache, dass Masterflex sein EBIT seit 2019 trotz Pandemie, gestörter Lieferketten, Ukraine-Krieg und der anhaltenden Rezession in Deutschland im Durchschnitt um rund 20,0 Prozent pro Jahr gesteigert habe, sowie mit einer sehr soliden Bilanz und einer überzeugenden Wachstumsstrategie aufwarte, erscheine diese Bewertung aus Sicht von SMC-Research niedrig.

Vor diesem Hintergrund bekräftigt SMC-Research das Urteil „Buy“.

Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 13,55EUR auf Tradegate (10. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Dr. Adam Jakubowski

Kursziel: 19,10 EUR

