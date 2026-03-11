    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMasterflex AktievorwärtsNachrichten zu Masterflex
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Masterflex: Hohe Marge und Wachstumskurs überzeugen

    Die Masterflex SE hat nach Darstellung von SMC-Research das Geschäftsjahr mit einem kräftigen Schlussquartal abgeschlossen und damit die eigenen Jahresziele klar erreicht. SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt vor allem die überproportionale Ergebnissteigerung hervor. Vor diesem Hintergrund bestätigt SMC-Research das Urteil „Buy“.

    Nach Darstellung von SMC-Research habe Masterflex im Schlussquartal einen starken Jahresendspurt hingelegt und damit die etwas unter den Erwartungen gebliebene Entwicklung im vierten Quartal des Vorjahres deutlich übertroffen. Der Umsatz sei 2025 nach dem minimalen Rückgang im Jahr 2024 wieder gewachsen und habe mit 102,6 Mio. Euro den bisherigen Rekordwert aus 2023 übertroffen. Noch deutlicher sei der Fortschritt beim Ergebnis ausgefallen. Das operative EBIT sei um fast 10,0 Prozent auf 14,0 Mio. Euro gesteigert worden und habe damit die Zielspanne von 12,0 bis 15,0 Mio. Euro – wie bereits im November angekündigt – im oberen Bereich erreicht. Die EBIT-Marge habe sich dadurch um 0,6 Prozentpunkte auf 13,6 Prozent verbessert. Auf berichteter Basis hätten die Werte mit 13,7 Mio. Euro beziehungsweise 13,4 Prozent nur geringfügig darunter gelegen.

    Die vorgelegten Zahlen hätten die eigenen Schätzungen von SMC-Research nahezu punktgenau erfüllt, weshalb sich daraus kein Anpassungsbedarf für das Modell ergeben habe. Unsicher bleibe allerdings, in welchem Ausmaß sich die geopolitische Lage am Golf auf die weitere Entwicklung auswirken werde. Masterflex sei jedoch mit einem guten Auftragsbestand, der im vierten Quartal wieder gestiegen sei, in das neue Jahr gestartet. Zudem würden in diesem Jahr zwei Wachstumsinitiativen abgeschlossen – ein neuer Standort in Marokko sowie der Rollout eines Großauftrags –, die ab dem Spätsommer beziehungsweise Herbst zusätzliche Umsätze generieren könnten. Auch die konjunkturellen Signale aus Deutschland seien zumindest bis zum Ausbruch des Konflikts zuletzt etwas freundlicher gewesen.

    SMC-Research gehe zunächst weiterhin von diesem Szenario aus und habe die Schätzungen daher unverändert gelassen. Erwartet werde für 2026 ein Umsatz von 110,0 Mio. Euro und ein EBIT von 15,1 Mio. Euro. Zugleich werde aber eine mögliche Anpassung der Prognosen in Aussicht gestellt, falls sich bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 31. März keine deutliche Beruhigung der geopolitischen Lage abzeichnen sollte.

    Das Kursziel laute weiterhin 19,10 Euro und signalisiere damit ein Aufwärtspotenzial von rund 50 Prozent. Auch die Bewertung erscheine moderat: Auf Basis der letztjährigen Ergebnisse liege das Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit bei etwa 14. Angesichts der Tatsache, dass Masterflex sein EBIT seit 2019 trotz Pandemie, gestörter Lieferketten, Ukraine-Krieg und der anhaltenden Rezession in Deutschland im Durchschnitt um rund 20,0 Prozent pro Jahr gesteigert habe, sowie mit einer sehr soliden Bilanz und einer überzeugenden Wachstumsstrategie aufwarte, erscheine diese Bewertung aus Sicht von SMC-Research niedrig.

    Vor diesem Hintergrund bekräftigt SMC-Research das Urteil „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.03.2026 um 9:15 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 11.03.2026 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 11.03.2026 um 9:00 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-11-SMC-Comment-Masterflex-SE_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Masterflex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,11 % und einem Kurs von 13,55EUR auf Tradegate (10. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Dr. Adam Jakubowski
    Kursziel: 19,10 EUR


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Masterflex: Hohe Marge und Wachstumskurs überzeugen Die Masterflex SE hat nach Darstellung von SMC-Research das Geschäftsjahr mit einem kräftigen Schlussquartal abgeschlossen und damit die eigenen Jahresziele klar erreicht. SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt vor allem die überproportionale …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     