    Aktien Frankfurt Eröffnung

    Dax kontert Vortagserholung mit Verlusten

    • Dax gibt Erholungsgewinne ab -1,2% auf 23.685
    • Experten: Vortagsplus nur technische Erholung.
    • IEA will Ölreserven freigeben; Hilfe nur zeitl
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann seine Erholungsgewinne vom Vortag am Mittwoch nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex gab im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 23.685 Punkte nach und zog auch den MDax um 0,8 Prozent auf 29.475 Zähler nach unten. Der Eurozonen-Leitindex fiel außerdem um 0,9 Prozent.

    Laut den Experten der Helaba ist es noch zu früh, um auf nachhaltige Kursgewinne zu setzen. Nach Meinung des Experten Jochen Stanzl von der Consors Bank handelte es sich bei dem Vortagsplus nur um eine "technische Erholung", die noch keinen neuen Trend begründe. Mit einer belastbaren Bodenbildung rechnet er im besten Falle in ein bis zwei Wochen.

    Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das "Wall Street Journal" berichtet, plant die Internationale Energieagentur (IEA) offenbar die größte Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Preisturbulenzen zu beruhigen. Auch darin sieht Stanzl aber nur eine "Lösung auf Zeit"./tih/stk





