    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKSB AktievorwärtsNachrichten zu KSB

    Millionenschwerer Auftrag

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    KSB liefert Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk

    Für Sie zusammengefasst
    • Größter KSB-Auftrag: acht AKW-Pumpen >150M€...
    • Jede Pumpe: 8MW Antrieb, über 100t Gewicht FT.
    • Produktion und Tests im Frankenthal Stammwerk.
    Millionenschwerer Auftrag - KSB liefert Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat nach eigenen Angaben den größten Auftrag in seiner Geschichte an Land gezogen. Die Energiesparte des Unternehmens in den kommenden Jahren soll acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa produzieren und ausliefern - der Auftragswert liege bei mehr als 150 Millionen Euro, teilte KSB am Mittwoch in Frankenthal mit. Den Auftraggeber nannte der Konzern nicht, es sei wie üblich Stillschweigen vereinbart worden.

    Konkret haben die Pumpen eine Antriebsleistung von 8 Megawatt und bringen ein Gewicht von mehr als 100 Tonnen auf die Waage. Gefertigt werden sie künftig im Frankenthaler Stammwerk. Auch die Tests für den sicheren Betrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks sollen durch KSB durchgeführt werden.

    Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer für Kraftwerkspumpen. Eine Hauptkühlmittelpumpe wird benötigt, damit Kühlmittel kontinuierlich durch den Reaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für die Stromerzeugung zu nutzen./tav/stk

    KSB

    +0,90 %
    +2,75 %
    -2,61 %
    +14,87 %
    +32,54 %
    +138,30 %
    +300,00 %
    +234,45 %
    +417,89 %
    ISIN:DE0006292006WKN:629200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie

    Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.110 auf Tradegate (11. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +2,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 993,01 Mio..

    KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu KSB - 629200 - DE0006292006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über KSB. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Millionenschwerer Auftrag KSB liefert Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat nach eigenen Angaben den größten Auftrag in seiner Geschichte an Land gezogen. Die Energiesparte des Unternehmens in den kommenden Jahren soll acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     