Millionenschwerer Auftrag
KSB liefert Großpumpen für osteuropäisches Kraftwerk
- Größter KSB-Auftrag: acht AKW-Pumpen >150M€...
- Jede Pumpe: 8MW Antrieb, über 100t Gewicht FT.
- Produktion und Tests im Frankenthal Stammwerk.
FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB hat nach eigenen Angaben den größten Auftrag in seiner Geschichte an Land gezogen. Die Energiesparte des Unternehmens in den kommenden Jahren soll acht Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa produzieren und ausliefern - der Auftragswert liege bei mehr als 150 Millionen Euro, teilte KSB am Mittwoch in Frankenthal mit. Den Auftraggeber nannte der Konzern nicht, es sei wie üblich Stillschweigen vereinbart worden.
Konkret haben die Pumpen eine Antriebsleistung von 8 Megawatt und bringen ein Gewicht von mehr als 100 Tonnen auf die Waage. Gefertigt werden sie künftig im Frankenthaler Stammwerk. Auch die Tests für den sicheren Betrieb im Primärkreislauf des Kernkraftwerks sollen durch KSB durchgeführt werden.
Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben Marktführer für Kraftwerkspumpen. Eine Hauptkühlmittelpumpe wird benötigt, damit Kühlmittel kontinuierlich durch den Reaktorkern strömt, um die entstehende Wärme abzuführen und für die Stromerzeugung zu nutzen./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KSB Aktie
Die KSB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.110 auf Tradegate (11. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KSB Aktie um +2,75 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.
Die Marktkapitalisierung von KSB bezifferte sich zuletzt auf 993,01 Mio..
KSB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 26,50. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
