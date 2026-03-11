    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGerresheimer AktievorwärtsNachrichten zu Gerresheimer

    Gerresheimer Aktie hebt ab - +11,05 % - 11.03.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Gerresheimer Aktie bisher um +11,05 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Gerresheimer Aktie.

    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG

    Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

    Gerresheimer Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 11.03.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie steigt um +11,05 % auf 18,045. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,045, mit einem Plus von +11,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Obwohl sich die Gerresheimer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -36,84 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -3,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gerresheimer um -41,25 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

    Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,11 %
    1 Monat -30,17 %
    3 Monate -36,84 %
    1 Jahr -79,31 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Gerresheimer-Aktien-Diskussion zur Kursentwicklung und Bewertung. Kernpunkte: jüngste Nachbörse-Bewegungen, Short-Deckung, technische Muster (Chartformationen) sowie fundamentale Nachrichten wie die späte Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, SDAX-Ausstieg und HV-Verlegung. Diskutiert wird auch Refinanzierung, Gespräche mit Gläubigern, mögliche Debt-to-Equity-Transaktionen, sowie Einfluss von Großaktionären und Rückkauf-Optionen.

    Informationen zur Gerresheimer Aktie

    Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 598,92 Mio.EUR € wert.

    Dax nach Vortagserholung vor schwächerem Auftakt


    Der Dax kann seine Erholungsgewinne vom Dienstag zur Wochenmitte wohl nicht ganz verteidigen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Start bei 23.852 Punkten, was ein Minus von einem halben …

    Gerresheimer verschiebt Zahlen erneut – jetzt droht der SDax-Rauswurf


    Gerresheimer steckt seit Monaten wegen Bilanzproblemen, verschobenen Zahlen und Ermittlungen in der Krise und nun droht sogar der Rauswurf aus dem SDax.

    BioNTech, Iluka Resources & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Gerresheimer

    +9,27 %
    -2,47 %
    -32,67 %
    -36,83 %
    -79,44 %
    -82,02 %
    -81,06 %
    -75,25 %
    -59,02 %
    ISIN:DE000A0LD6E6WKN:A0LD6E



