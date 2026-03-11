Gerresheimer Aktie hebt ab - +11,05 % - 11.03.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Sie steigt um +11,05 % auf 18,045€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Gerresheimer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -14,85 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 18,045€, mit einem Plus von +11,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Obwohl sich die Gerresheimer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -36,84 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -3,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gerresheimer um -41,25 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,11 % 1 Monat -30,17 % 3 Monate -36,84 % 1 Jahr -79,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Gerresheimer-Aktien-Diskussion zur Kursentwicklung und Bewertung. Kernpunkte: jüngste Nachbörse-Bewegungen, Short-Deckung, technische Muster (Chartformationen) sowie fundamentale Nachrichten wie die späte Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025, SDAX-Ausstieg und HV-Verlegung. Diskutiert wird auch Refinanzierung, Gespräche mit Gläubigern, mögliche Debt-to-Equity-Transaktionen, sowie Einfluss von Großaktionären und Rückkauf-Optionen.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 598,92 Mio.EUR € wert.

Der Dax kann seine Erholungsgewinne vom Dienstag zur Wochenmitte wohl nicht ganz verteidigen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor Handelsbeginn einen Start bei 23.852 Punkten, was ein Minus von einem halben …

Gerresheimer steckt seit Monaten wegen Bilanzproblemen, verschobenen Zahlen und Ermittlungen in der Krise und nun droht sogar der Rauswurf aus dem SDax.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

