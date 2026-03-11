Dax startet im Minus - Nachrichtenlage bleibt volatil

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwochmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.675 Punkten berechnet, und damit 1,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Brenntag, Merck und FMC, am Ende Henkel, Rheinmetall und SAP.



"Die Nachrichtenlage bleibt volatil und das wird wohl auch noch einige Zeit so bleiben", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Augen der Börsianer seien dabei weiterhin auf die Entwicklungen in der Straße von Hormus gerichtet. "Während der vergangenen sieben Tage hat nur jeweils ein Schiff die Straße von Hormus in die beiden Richtungen durchfahren. Damit bleibt neu gefördertes Öl ein knappes Gut."





