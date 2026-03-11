JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Der Sportwagenbauer habe im Schlussquartal 2025 moderat positiv überrascht, aber einen pessimistischen Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Philippe Houchois am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 37,97EUR auf Tradegate (11. März 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
