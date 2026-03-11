JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Der Konsumgütewrkonzern habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb David Hayes am Mittwoch in seiner Reaktion. Das Volumenwachstum im Consumergeschäft habe derweil im Schlussquartal positiv überrascht. Entgegen Befürchtungen am Markt über möglicherweise sinkende Konsensschätzungen für 2026 sehe er hier wenig Anpassungsbedarf./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:14 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 70,46EUR auf Tradegate (11. März 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 79

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



