Rekordausschüttungen voraus: Die Dividendensaison 2026 hat es in sich

Während die globalen Märkte nicht zuletzt aufgrund des Nahost-Konflikts eine volatile Phase durchlaufen, die ohnehin historisch für Februar und März nicht ungewöhnlich ist, rückt für Einkommensinvestoren das entscheidende Zeitfenster des Jahres näher: Die Dividendensaison 2026. Denn das Gros der deutschen Unternehmen wird seine Ausschüttungspolitik im März konkretisieren. Im Mai dürfte dann die bislang kalkulierte Summe von gut 32 Mrd. Euro an die Aktieninhaber verteilt werden, mit einigen Frühstarten im April und Nachzüglern im Juni. Nichtsdestotrotz gilt: die Auswahl geeigneter und nachhaltig zahlender Titel ist im aktuellen Umfeld wichtiger denn je.

Die Fakten sprechen eine klare Sprache: Die Unternehmen aus dem DAX- und MDAX-Segment werden in diesem Jahr nach aktuellen Schätzungen der Experten der DZ BANK rund 63,7 Mrd. Euro ausschütten. Damit wird der Vorjahreswert um 5 % übertroffen. Interessant ist dabei die Verschiebung der Dynamik. Galten im Vorjahr noch die mittelständischen Werte aus der zweiten Reihe als die großen Wachstumstreiber, so sind es in dieser Saison primär die DAX-Schwergewichte, die positiv überraschen. Mit einer erwarteten Dividendenrendite von 3,3 % im DAX bleibt das Niveau zwar im langjährigen Mittel, doch die leicht erhöhte Ausschüttungsquote von 55 % zeigt: Die Unternehmen schütten mehr aus – und stehen damit gleichzeitig vor der Herausforderung, ihre Gewinnziele auch in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld nachhaltig zu erreichen.

Der Weg von der Statistik zur Strategie

Umso wichtiger ist die Auswahl geeigneter Dividendenwerte, die über eine lange Gewinnhistorie sowie eine kontinuierliche Ausschüttungspolitik verfügen. Hier kommen die individuellen Strategien der DAX-Konzerne zum Tragen. Für Anleger bedeutet das: Wer in der Dividendenjäger-Saison erfolgreich sein will, sollte sich nicht nur auf die großen Summen verlassen. Entscheidend ist die Qualität der einzelnen Titel im Portfolio. Erst ein Blick unter die „Motorhaube“ der wichtigsten Zahler zeigt, wie diese Rekordbeträge zustande kommen und welche wirtschaftliche Substanz dahintersteckt. Dabei wird schnell klar: Dividende ist nicht gleich Dividende. Die Wege, über die Konzerne ihre Aktionäre beteiligen, unterscheiden sich teils deutlich – genauso wie ihre Geschäftsmodelle. Im DAX stechen vor allem Versicherer und Industrieunternehmen hervor. Viele von ihnen erwirtschaften einen Großteil ihrer Umsätze im Ausland und können Schwächephasen in einzelnen Regionen dadurch meist gut abfedern.

Allianz: Hohe Ausschüttungen, defensives Profil

Die Allianz untermauert ihren Ruf als verlässlicher Dividendenzahler par excellence. Mit einer erwarteten Ausschüttungssumme von rund 6,6 Mrd. Euro zeichnet der Versicherungsgigant allein für etwa 10 % der Gesamtausschüttungen aller 90 Titel aus DAX und MDAX verantwortlich. Dank einer Erhöhung der Dividende um gut 10 % auf 17,10 Euro pro Aktie bietet das Papier eine attraktive Kombination aus defensiver Geschäftsmodell-Stabilität und wachsendem Cashflow.

Die Allianz verfolgt eine Dual-Engine-Strategie, die ihre Profitabilität steigert: Das Geschäftsmodell steht auf zwei massiven Säulen. Während das klassische Versicherungsgeschäft die Basis bildet, fungiert die Asset-Management-Sparte als renditestarker Stabilisator. Diese diversifizierte Unternehmensstruktur glättet Schwankungen im operativen Ergebnis, falls es im Versicherungsbereich einmal zu höheren Schadensereignissen kommen sollte.

Zusätzlich wirkt die disziplinierte Ausschüttungspolitik wie ein „Safety Net“ für den Aktienkurs: Da das Management die Dividende auf Vorjahresniveau festschreibt (Dividenden-Floor), steigt bei Kursrücksetzern die Rendite so attraktiv an, dass institutionelle Käufer den Kurs meist zügig stabilisieren.

Die Allianz agiert damit weniger als klassischer Versicherer, sondern vielmehr als hochprofitabler Kapitalverwalter mit einer der diszipliniertesten Ausschüttungspolitiken Europas. Da das Management auch für 2026 von weiter steigenden Gewinnen ausgeht, erweist sich die Aktie historisch betrachtet oft als defensiver Anker, der selbst in volatilen Marktphasen für ein hohes Maß an Planbarkeit im Depot sorgen kann.

Siemens: Solide Dividende aus starkem Industriegeschäft

Ein etwas anderes Bild zeigt sich bei Siemens. Der Technologiekonzern hat bereits im Februar rund 4,2 Mrd. Euro an seine Anteilseigner ausgeschüttet. Doch bei Siemens steht weniger die maximale Dividendenrendite im Fokus, sondern die Fähigkeit, Rekorddividenden aus einer Position der technologischen Marktführerschaft heraus nachhaltig zu finanzieren.

Der Konzern profitiert dabei massiv von den globalen Megatrends Automatisierung, Digitalisierung und industrielle KI. Diese fundamentale Dynamik spiegelt sich direkt in den Qualitätskennzahlen wider: Mit einer beeindruckenden Dividendenstabilität von 0,96 und einer durchschnittlichen Steigerungsrate von jährlich rund zehn Prozent über die letzten Jahre ist der Titel ein Musterbeispiel für verlässliches Wachstum. Dank einer moderaten Ausschüttungsquote von ca. 53 % bleibt zudem ausreichend Spielraum für künftige Investitionen in die industrielle Transformation.

Trotz der bereits erfolgten Auszahlung bleibt die Aktie ein defensives Investment für alle, die auf die Digitalisierung der Industrie setzen und von einer aktionärsfreundlichen Kapitalallokation profitieren wollen. Selbst unter dem Druck geopolitischer Spannungen, wie dem aktuellen Iran-Konflikt, zeigt sich das Papier resilient: Mit einem starken operativen Jahr, das sich auch im Kursverlauf widerspiegelt, beweist Siemens, dass technologische Substanz auch in unruhigen Phasen einen signifikanten Performance-Beitrag liefert.

So könnten Anleger handeln

Anleger, die von einer anhaltenden fundamentalen Stärke der Allianz im aktuellen Marktumfeld ausgehen, aber gleichzeitig ein defensiveres Risikoprofil bevorzugen, könnten mit einem Bonus-Zertifikat an der weiteren Entwicklung partizipieren.

Anleger, die von einer fortbestehenden technologischen Dominanz von Siemens überzeugt sind, aber sich nach der jüngsten Kursrallye etwas defensiver positionieren möchten, könnten mit einem Bonus-Zertifikat an der weiteren Entwicklung partizipieren.



