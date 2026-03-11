    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Merck-(Turbo)-Calls mit gehebelten Chancen

    Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 120 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Nach der langen Talfahrt der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) auf bis zu 100 Euro startete die Aktie freundlich in das Jahr 2026 und konnte Mitte Januar sogar kurzfristig die Marke von 130 Euro überwinden. Der Ausbruch des Iran-Krieges und der Veröffentlichung der Vorjahreszahlen ließen den Aktienkurs auf bis zu 108 Euro einbrechen. Danach konnte er sich wieder auf sein aktuelles Niveau bei 111,50 Euro erholen.

    Da alle Segmente von Merck mit ungerechtfertigt hohen Abschlägen gegenüber vergleichbaren Unternehmen bewertet seien, bekräftigten die Experten der der DZ Bank mit einem Kursziel von 150 Euro ihre Kaufempfehlung für die Merck-Aktie. Kann sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 120 Euro erholen, wo sie zuletzt am 5.3.26 notierte, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

    Call-Optionsschein mit Strike bei 110 Euro 

    Der UBS-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 110 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000WA12FA3, wurde beim Merck-Aktienkurs von 111,50 Euro mit 0,73 – 0,76 Euro gehandelt.

    Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 120 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,27 Euro (+67 Prozent) befinden.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 103,281 Euro

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 103,281 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MJ2R7E6, wurde beim Merck-Kurs von 111,50 Euro mit 0,83 – 0,84 Euro taxiert.

    Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 120 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,67 Euro (+99 Prozent) erhöhen – sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 98,384 Euro

    Der SG-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 98,384 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SX05893, wurde beim Merck-Kurs von 111,50 Euro mit 1,31 – 1,32 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg auf 120 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,16 Euro (+64 Prozent) befinden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     

     





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

