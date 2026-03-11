BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Strategie-Vorstellung mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Automobilhersteller wolle bis 2030 nun 36 neue Modelle herausbringen und die Elektrifizierung vorantreiben, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 28,22EUR auf Tradegate (11. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

