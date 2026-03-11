    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInditex AktievorwärtsNachrichten zu Inditex
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zara-Mutter Inditex verdient mehr - Plant mehr Geld für Geschäftsausbau ein

    Für Sie zusammengefasst
    • EBIT +6% auf knapp 8 Mrd., Gewinn 6,2 Mrd. OK.
    • Umsatz 39,9 Mrd. +7% währungsbereinigt, Q1 +9%
    • Investitionen 2,3 Mrd für Filialen, Online, IT.
    Zara-Mutter Inditex verdient mehr - Plant mehr Geld für Geschäftsausbau ein
    Foto: Inditex

    ARTEIXO (dpa-AFX) - Der spanische Textilhändler Inditex hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte in den zwölf Monaten bis Ende Januar im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Prozent auf knapp 8 Milliarden Euro, wie die Zara-Mutter am Mittwoch verkündete. Analysten hatten im Durchschnitt mit etwas weniger gerechnet. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um sechs Prozent auf gut 6,2 Milliarden Euro. Für die Anteilseigner springt in der Folge eine um 4 Prozent höhere Dividende von 1,75 Euro je Aktie heraus, davon 0,55 Euro als Sonderdividende. Die Aktie legte im frühen Handel deutlich zu.

    Der Umsatz der Spanier erreichte im Geschäftsjahr 39,9 Milliarden Euro, ein Anstieg auf Basis konstanter Wechselkurse von sieben Prozent. Damit verlangsamte sich im Vergleich zum Vorjahr allerdings das Wachstumstempo, was zuletzt für Besorgnis unter Investoren gesorgt hatte. Wieder mehr Auftrieb verspürte Inditex indes in den ersten Wochen des neuen Geschäftsjahres: Zwischen dem 1. Februar und dem 8. März 2026 sei der Erlös währungsbereinigt um neun Prozent gestiegen - die Frühlings- und Sommerkollektionen seien bei den Kunden gut angekommen, hieß es.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Industria de Diseno Textil SA!
    Long
    46,61€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 9,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    57,98€
    Basispreis
    0,52
    Ask
    × 8,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Einen konkreten Ausblick auf das neue Jahr gab das Management um Chef Oscar Garcia Maceiras wie üblich nicht, bekräftigte aber das Ziel, weiter profitabel wachsen zu wollen. Dazu sollen in diesem Jahr 2,3 Milliarden Euro Investitionen fließen, mehr als im Vorjahr. Das Geld soll vornehmlich in die Verbesserung der Geschäftsflächen, des Online-Handels und in die IT-Integration fließen.

    Zu Index gehören neben dem Flagschiff Zara unter anderem Marken wie Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka und Stradivarius./tav/mne/stk

    Inditex

    +1,42 %
    +4,99 %
    -5,87 %
    -1,35 %
    +6,86 %
    +83,95 %
    +81,35 %
    +79,30 %
    +194,44 %
    ISIN:ES0148396007WKN:A11873

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

    Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,60 % und einem Kurs von 53,62 auf Tradegate (11. März 2026, 09:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um +4,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 165,74 Mrd..

    Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Inditex Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +3,77 %/+26,42 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Zara-Mutter Inditex verdient mehr - Plant mehr Geld für Geschäftsausbau ein Der spanische Textilhändler Inditex hat im vergangenen Geschäftsjahr 2025/26 etwas mehr verdient als gedacht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte in den zwölf Monaten bis Ende Januar im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Prozent …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     