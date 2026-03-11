Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 11.03. - FTSE Athex 20 stark +1,52 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.604,85 PKT und fällt um -0,85 %.
Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +1,14 %, BMW +0,49 %, Brenntag +0,44 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,02 %, Henkel VZ -3,53 %, SAP -2,71 %
Der MDAX steht bei 29.353,68 PKT und verliert bisher -0,85 %.
Top-Werte: Wacker Chemie +7,45 %, Hugo Boss +2,12 %, Evonik Industries +1,77 %
Flop-Werte: Delivery Hero -7,16 %, IONOS Group -3,94 %, TKMS -3,36 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.574,08 PKT und fällt um -0,76 %.
Top-Werte: AIXTRON +1,76 %, 1&1 +1,12 %, Nordex +0,56 %
Flop-Werte: IONOS Group -3,94 %, Nagarro -3,84 %, HENSOLDT -3,18 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.768,21 PKT und verliert bisher -0,35 %.
Top-Werte: BNP Paribas (A) +1,59 %, Inditex +1,53 %, Volkswagen (VW) Vz +1,14 %
Flop-Werte: Rheinmetall -4,02 %, SAP -2,71 %, EssilorLuxottica -2,12 %
Der ATX bewegt sich bei 5.414,42 PKT und fällt um -1,18 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,20 %
Flop-Werte: DO & CO -2,84 %, Lenzing -2,19 %, EVN -1,78 %
Der SMI bewegt sich bei 12.911,07 PKT und fällt um -0,55 %.
Top-Werte: Alcon +0,65 %, Swisscom +0,48 %, Logitech International +0,22 %
Flop-Werte: Swiss Re -2,02 %, Novartis -1,79 %, Geberit -1,26 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 7.984,43 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: BNP Paribas (A) +1,59 %, ENGIE +0,89 %, Publicis Groupe +0,62 %
Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,12 %, Vinci -1,39 %, AXA -1,31 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.062,52 PKT und fällt um -0,83 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,39 %, Getinge (B) +0,06 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,05 %
Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,84 %, ABB -0,81 %, SKF (B) -0,64 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.360,00 PKT und steigt um +1,52 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,56 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,31 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,17 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,77 %, Coca-Cola HBC -0,52 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,22 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.