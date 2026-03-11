Börsenstart Europa - 11.03. - FTSE Athex 20 stark +1,52 %

Der MDAX steht bei 29.353,68 PKT und verliert bisher -0,85 %. Top-Werte: Wacker Chemie +7,45 %, Hugo Boss +2,12 %, Evonik Industries +1,77 % Flop-Werte: Delivery Hero -7,16 %, IONOS Group -3,94 %, TKMS -3,36 %

Der DAX bewegt sich bei 23.604,85 PKT und fällt um -0,85 %. Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +1,14 %, BMW +0,49 %, Brenntag +0,44 % Flop-Werte: Rheinmetall -4,02 %, Henkel VZ -3,53 %, SAP -2,71 %

Der TecDAX steht aktuell (09:59:51) bei 3.574,08 PKT und fällt um -0,76 %.

Top-Werte: AIXTRON +1,76 %, 1&1 +1,12 %, Nordex +0,56 %

Flop-Werte: IONOS Group -3,94 %, Nagarro -3,84 %, HENSOLDT -3,18 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.768,21 PKT und verliert bisher -0,35 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +1,59 %, Inditex +1,53 %, Volkswagen (VW) Vz +1,14 %

Flop-Werte: Rheinmetall -4,02 %, SAP -2,71 %, EssilorLuxottica -2,12 %

Der ATX bewegt sich bei 5.414,42 PKT und fällt um -1,18 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,23 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,20 %

Flop-Werte: DO & CO -2,84 %, Lenzing -2,19 %, EVN -1,78 %

Der SMI bewegt sich bei 12.911,07 PKT und fällt um -0,55 %.

Top-Werte: Alcon +0,65 %, Swisscom +0,48 %, Logitech International +0,22 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,02 %, Novartis -1,79 %, Geberit -1,26 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.984,43 PKT und fällt um -0,13 %.

Top-Werte: BNP Paribas (A) +1,59 %, ENGIE +0,89 %, Publicis Groupe +0,62 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,12 %, Vinci -1,39 %, AXA -1,31 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.062,52 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,39 %, Getinge (B) +0,06 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,05 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -0,84 %, ABB -0,81 %, SKF (B) -0,64 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.360,00 PKT und steigt um +1,52 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,56 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,31 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,17 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -0,77 %, Coca-Cola HBC -0,52 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,22 %