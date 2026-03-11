    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Eurokurs wenig verändert über 1,16 US-Dollar

    • Euro kaum veraendert, bei 1,1612 USD am Morgen
    • US-Inflationsdaten am Nachmittag als Treiber.
    • EZB: Lagarde will handeln; Kazimir sieht Zins.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1612 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend.

    In der Eurozone stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse sorgen könnten. Erst am Nachmittag werden mit den Inflationsdaten aus den USA Kennzahlen erwartet, die dem Markt eine neue Richtung geben könnten. "Nach den zuletzt schwächeren Daten zu Arbeitsmarkt und Konsum werden diese zeigen, wie groß der Preisdruck in den USA vor dem kräftigen Anstieg bei Energierohstoffen war", heißt es in einem Kommentar der Dekabank.

    Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Inflationsentwicklung und zu möglichen geldpolitischen Entscheidungen konnten dem Euro vorerst keine neue Richtung geben. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte bei einem französischen Fernsehsender versichert, alles Notwendige tun, um die Inflation unter Kontrolle zu halten.

    Es solle sichergestellt werden, dass die Folgen des Kriegs im Nahen Osten keinen Inflationsschub auslösen werden wie zuletzt in den Jahren 2022 und 2023, sagte Lagarde. Damals hatte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Preise nach oben getrieben.

    EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir sieht wegen der Folgen des Kriegs im Nahen Osten die Möglichkeit einer schnelleren Zinserhöhung als bisher gedacht. "Ich würde sagen, eine Reaktion der EZB ist möglicherweise näher als viele denken", sagte der Präsident der Notenbank der Slowakei. Konkret wollte der Notenbanker nicht über den Zeitpunkt einer Zinserhöhung spekulieren. "Aber wir werden bereit sein, bei Bedarf zu handeln", versicherte Kazimir./jkr/jsl/stk




