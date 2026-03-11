Spritpreise erneut massiv gestiegen

Bin bei Deiner Glaskugel und damit im optimistischem Lager.

Das gute ist ja wir werden es nächste Woche Wissen bzw. die Tendenz sehen.

Die größte Gefahr sehe ich in einer "schwachen" Prognose für 2026

Sollte der Bereich Streaming 2026 sich weiter so positiv entwickeln wie in 2025 (siehe auch Freenet) und dafür gibt es Argumente* dann kann das durchaus auch eine Schwäche im Werbemarkt "abfedern" oder gar kompensieren.





Gruß Starter87





Aus 9M Bericht:

*Neue Partnerschaften mit Amazon und Warner Bros Discovery in den Bereichen Streaming, Werbevermarktung und Werbetechnologie