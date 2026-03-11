Wirtschaft
Spritpreise erneut massiv gestiegen
Foto: Shell-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise an den Tankstellen in Deutschland sind auch in der zweiten Woche nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten massiv gestiegen.
Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 2,045 Euro und damit 14,8 Cent mehr als vor einer Woche, wie ein Sprecher des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte. Der Dieselpreis lag unterdessen durchschnittlich bei 2,188 Euro, das waren sogar 27,1 Cent mehr im Wochenvergleich.
Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 2,045 Euro und damit 14,8 Cent mehr als vor einer Woche, wie ein Sprecher des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte. Der Dieselpreis lag unterdessen durchschnittlich bei 2,188 Euro, das waren sogar 27,1 Cent mehr im Wochenvergleich.
Anzeige
Präsentiert von
Vor dem Hintergrund der weiter steigenden Preise werden auch die Rufe nach Maßnahmen der Politik lauter. So fordert etwa Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig einen stärkeren Einsatz der Bundesregierung. "Der Benzinpreisanstieg in Deutschland ist durch nichts zu rechtfertigen", sagte Schwesig dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Bundesregierung solle das kartellrechtlich untersagen.
"Die Alternative dazu ist eine Spritpreisbremse und eine Abschöpfung der Gewinne der Mineralölkonzerne", so die SPD-Politikerin. "Wir haben eine ähnliche Situation wie 2022." Auch damals habe der Staat gehandelt.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, spricht sich unterdessen vor dem Koalitionsausschuss dafür aus, dass Tankstellen wie in Österreich nur noch einmal am Tag ihre Preise ändern dürfen. "So ein Vorschlag, finde ich, hat durchaus etwas für sich. Könnte eine gute und schnelle Reaktion sein", sagte Bilger am Mittwoch den Sendern RTL und ntv.
"Die Alternative dazu ist eine Spritpreisbremse und eine Abschöpfung der Gewinne der Mineralölkonzerne", so die SPD-Politikerin. "Wir haben eine ähnliche Situation wie 2022." Auch damals habe der Staat gehandelt.
Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, spricht sich unterdessen vor dem Koalitionsausschuss dafür aus, dass Tankstellen wie in Österreich nur noch einmal am Tag ihre Preise ändern dürfen. "So ein Vorschlag, finde ich, hat durchaus etwas für sich. Könnte eine gute und schnelle Reaktion sein", sagte Bilger am Mittwoch den Sendern RTL und ntv.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob die reguläre und mögliche Sonderdividende (u. a. 5 €) bereits im Kurs eingepreist sind und welche Auswirkungen Ex‑Tag und Dividendenkäufer haben. Diskutiert werden außerdem fundamentale Risiken durch rückläufige operative Ergebnisse, Hoffnungen auf Streaming‑Wachstum und Sky‑Integration sowie Prognose‑ und Markt‑Risiken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber RTL Group eingestellt.
Starter87 schrieb 08.03.26, 11:50
mitdiskutieren »
Bin bei Deiner Glaskugel und damit im optimistischem Lager.
Das gute ist ja wir werden es nächste Woche Wissen bzw. die Tendenz sehen.
Die größte Gefahr sehe ich in einer "schwachen" Prognose für 2026
Sollte der Bereich Streaming 2026 sich weiter so positiv entwickeln wie in 2025 (siehe auch Freenet) und dafür gibt es Argumente* dann kann das durchaus auch eine Schwäche im Werbemarkt "abfedern" oder gar kompensieren.
Gruß Starter87
Aus 9M Bericht:
*Neue Partnerschaften mit Amazon und Warner Bros Discovery in den Bereichen Streaming, Werbevermarktung und Werbetechnologie
smallvalueinvestor schrieb 08.03.26, 10:11
mitdiskutieren »
Meine Glaskugel sagt etwas komplett anderes.
Sobald die Divi Jäger hier einsteigen, geht die Aktie steil.
Dann verkaufen sie einen weiteren Sender. Haben ja noch etliche. Spült weiter Geld rein. weitere Sonderdivis sind möglich.
Sky Deal wird geclosed.
Streaming kommt ins Laufen
Freemantle kommt zum Laufen etc
etc.
Nein, die Aktie wird unterschätzt. Mir sind immer lieber die Substanzaktien statt Hype Aktien
VG
smallvalueinvestor
Starter87 schrieb 04.03.26, 19:53
mitdiskutieren »
So langsam wird es spannend, 12. März gibts die 2025er Zahlen.
Die 35€ Marke für weitere Rückkäufe wurde selbst in den letzten Tagen nicht mehr erreicht.
Ich erwarte die immer wieder angekündigte 5€ Sonderdividende und ca. 2€ regulär, bezogen auf die Aussagen und erwarteten Zahlen aus dem 9M Bericht ( siehe unten)
Bei rund 10% weniger EBITA als 2024 habe ich mal grob 20% weniger bereinigtes Nettoergebnis und damit 2€ Div. abgeleitet.(2024 = 2,5€)
Und ob nun 7€ oder doch nur 6,5€ als Dividende, der Kurs dürfte bis zur HV steigen wenn das erstmal mit den Ergebnissen kommuniziert wird.
So meine Theorie, logisch kein Wissen von mir und wenn es auch nur "einmalig" eine satte Ausschüttung ist, die exDiv. Kurs mäßig bereinigt wird, würde es mich mit meiner Erfahrung wundern wenn der Kurs nicht positiv reagiert.
Es bleibt spannend , Gruß Starter87
Die Dividendenpolitik der RTL Group bleibt unverändert: Die RTL Group plant Ausschüttungen in Höhe von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses für das Gesamtjahr.
|
|2024
|2025e Alt
|2025e Neu
|Umsatz
|6.254 Mio. €
|~6,45 Mrd. €
|6,0 Mrd. € bis 6,1 Mrd. €
|Adjusted EBITA
|721 Mio. €
|~780 Mio. €
|650 Mio. €
|Streaming-Anlaufverluste
|137 Mio. €
|~80 Mio. €
|~50 Mio. €
https://company.rtl.com/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte