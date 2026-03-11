JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) lägen unter den Erwartungen, der Aktienkurs könnte nachgeben, schrieb David Perry in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,21 % und einem Kurs von 1.569EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.
