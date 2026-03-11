JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebita) lägen unter den Erwartungen, der Aktienkurs könnte nachgeben, schrieb David Perry in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:26 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,21 % und einem Kurs von 1.569EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2130

Kursziel alt: 2130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



