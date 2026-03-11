JEFFERIES stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Marcus Dunford-Castro sieht die am Mittwochim Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten. Das Umsatzziel für das laufende Quartal liege unter den Erwartungen, während der Konzern beim operativen Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei. Der Ausblick berücksichtige indes keine Auswirkungen des Nahostkonflikts./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,26 % und einem Kurs von 73,15EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



