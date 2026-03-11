BERENBERG stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 340 Franken auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector erhöhte die Umsatzschätzung für Gazyva zur Behandlung bestimmter Blutkrebserkrankungen auf 3,7 Milliarden Franken, wie sie am Dienstagabend schrieb./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 363,6EUR auf Lang & Schwarz (11. März 2026, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



