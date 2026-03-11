Warum viele Menschen am Finanzsystem scheitern und welche Rolle Vertrauen spielt

Banken verwalten einen der sensibelsten Bereiche unseres Lebens: Einkommen, Ersparnisse, staatliche Leistungen und langfristige finanzielle Entscheidungen. Vertrauen ist daher eine Grundvoraussetzung für das Funktionieren des Finanzsystems. Doch genau dieses Vertrauen gerät zunehmend unter Druck.

Viele Menschen erleben den Zugang zu Finanzdienstleistungen heute als kompliziert, intransparent oder schwer nachvollziehbar. Ablehnungen bei Kontoeröffnungen, komplexe Gebührenmodelle oder automatisierte Entscheidungen führen dazu, dass sich manche vom Finanzsystem ausgeschlossen fühlen.

Damit wird finanzielle Inklusion nicht nur zu einer Frage von Regulierung oder Technologie, sondern vor allem zu einer Frage des Vertrauens.

Wenn Banken Vertrauen verlieren

Für viele Menschen ist das Verhältnis zu Banken über Jahre hinweg stabil gewesen. Girokonto, Überweisungen und Sparprodukte galten als selbstverständliche Bestandteile des Alltags. Doch mit der zunehmenden Digitalisierung des Bankwesens hat sich auch die Beziehung zwischen Kunden und Finanzinstituten verändert.

Filialnetze werden kleiner, Prozesse automatisierter und Entscheidungen häufig datenbasiert getroffen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist oft nicht mehr nachvollziehbar, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden.

Laurent Guivarch, CEO von Nickel Deutschland, sieht darin eine zentrale Herausforderung: „Finanzinstitute verwalten hochsensible Bereiche des Lebens – darunter Gehälter, Sozialleistungen, Ersparnisse und persönliche Projekte. Vertrauen ist daher essenziell. Wenn Menschen sich von traditionellen Banken bewertet, ausgeschlossen oder unfair behandelt fühlen, geht dieses Vertrauen schnell verloren.“

Gerade bei grundlegenden Dienstleistungen wie einem Girokonto kann dieser Vertrauensverlust weitreichende Folgen haben.

Alltagshürden beim Zugang zu Finanzdienstleistungen

Ein Girokonto ist heute Voraussetzung für zahlreiche alltägliche Abläufe: Gehaltszahlungen, Mietüberweisungen oder digitale Vertragsabschlüsse. Gleichzeitig berichten viele Menschen von Hürden beim Zugang zu Finanzdienstleistungen.

Dazu gehören komplexe Antragsprozesse, lange Identifikationsverfahren oder unklare Kostenstrukturen. Auch automatisierte Bonitätsbewertungen können dazu führen, dass Kontoanträge abgelehnt werden, ohne dass Betroffene nachvollziehen können, warum.

Solche Erfahrungen verstärken die Distanz zum Finanzsystem.

Für Menschen mit unregelmäßigen Einkommen, für Selbstständige, Studierende oder neu Zugewanderte können diese Hürden besonders relevant sein. Sie verfügen häufig über weniger umfangreiche Bonitätshistorien oder entsprechen nicht den klassischen Kundenprofilen vieler Banken.

Somit fühlt sich ein Teil der Bevölkerung vom Finanzsystem nicht ausreichend angesprochen oder sogar ausgeschlossen.

Warum Transparenz entscheidend ist

Ein zentraler Faktor für Vertrauen ist Verständlichkeit. Finanzprodukte sind für viele Menschen schwer zu durchschauen, insbesondere wenn Gebührenmodelle komplex sind oder Vertragsbedingungen schwer verständlich formuliert werden.

Guivarch betont daher die Bedeutung transparenter Angebote: „Transparenz und Einfachheit sind entscheidend, um bei Menschen, die sich ausgeschlossen fühlen, neues Vertrauen aufzubauen. Digitale Technologien haben schnellere, klarere und zugänglichere Banklösungen ermöglicht.“

Gerade einfache Strukturen können dazu beitragen, dass Menschen ihre Finanzen besser kontrollieren und Entscheidungen nachvollziehen können.

„Der Verzicht auf Dispokredite, die sofortige Sichtbarkeit aller Transaktionen und eine einfache Preisstruktur helfen Menschen, ihre Finanzen eigenständig und selbstbestimmt zu steuern. Dieses Gefühl von Kontrolle und Klarheit ist ein zentraler Faktor, um Vertrauen und Anerkennung zurückzugewinnen.“

Lokale Nähe im digitalen Banking

Während viele Banken ihre Filialnetze reduzieren, wächst gleichzeitig bei manchen Kundinnen und Kunden das Bedürfnis nach persönlicher Ansprechbarkeit. Finanzdienstleistungen sind zwar zunehmend digital, doch Vertrauen entsteht häufig weiterhin im direkten Kontakt.

Der Kontoanbieter Nickel setzt deshalb auf ein sogenanntes „phygitales“ Modell – eine Kombination aus digitalem Konto und lokalem Vertriebsnetz. Konten können beispielsweise in Partnergeschäften im Alltag eröffnet werden und sind innerhalb weniger Minuten nutzbar.

Europaweit wurden bereits mehrere Millionen solcher Konten eröffnet. Das Vertriebsnetz umfasst mehr als 12.000 Verkaufsstellen in verschiedenen europäischen Ländern, darunter auch mehrere hundert Standorte in Deutschland.

Solche Modelle zeigen, dass Digitalisierung und lokale Präsenz sich nicht ausschließen müssen. Im Gegenteil, sie zeigen auf, dass diese sich sogar gegenseitig ergänzen können.

Finanzielle Inklusion als wirtschaftlicher Faktor

Die Frage nach Vertrauen im Finanzsystem hat auch eine wirtschaftliche Dimension. Menschen, die Zugang zu Finanzdienstleistungen haben und diese aktiv nutzen, nehmen stärker am wirtschaftlichen Leben teil.

Laurent Guivarch beschreibt diesen Zusammenhang so: „Ja, ein Girokonto ist essenziell, um alltägliche Güter und Dienstleistungen zu nutzen und einer Beschäftigung nachzugehen. Finanzielle Inklusion ermöglicht eine aktivere Teilnahme am wirtschaftlichen Leben – durch höheren Konsum, Ersparnisse und unternehmerische Aktivitäten.“

Finanzielle Teilhabe wirkt damit weit über das Bankkonto hinaus. Sie beeinflusst Konsumverhalten, wirtschaftliche Dynamik und letztlich auch gesellschaftliche Integration.

Vertrauen als Grundlage eines funktionierenden Finanzsystems

Die Diskussion über finanzielle Inklusion konzentriert sich häufig auf technische oder regulatorische Aspekte. Doch mindestens ebenso wichtig ist die Frage, wie Finanzsysteme gestaltet sein müssen, damit Menschen ihnen vertrauen können.

Einfachheit, Transparenz und Zugänglichkeit spielen dabei eine zentrale Rolle. Wenn Menschen verstehen, wie Finanzprodukte funktionieren, und sich fair behandelt fühlen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese Angebote auch nutzen.

Abschließend lässt sich somit sagen, dass ein funktionierendes Finanzsystem nicht nur Technologie und Regulierung braucht. Es braucht vor allem Vertrauen.