    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    FMA: Zügiger Abbau von Problemkrediten stärkt...

    APA ots news - FMA: Zügiger Abbau von Problemkrediten stärkt...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    APA ots news: FMA: Zügiger Abbau von Problemkrediten stärkt Finanzierungskraft und Resilienz der Banken

    Neue Ausgabe von "Reden wir über Aufsicht" erläutert Erwartungen der Finanzmarktaufsicht an Kreditinstitute beim Abbau von Problemkrediten

    Wien (APA-ots) - Notleidende Kredite (NPLs) binden Kapital, drücken auf die Ergebnisse
    und schränken die Fähigkeit von Banken ein, neue Kredite an gesunde Unternehmen und Haushalte zu vergeben. Je länger Problemkredite in den Bilanzen bleiben, desto höher ist die Kapitalbelastung; Institute mit hohen NPL-Quoten müssen zudem Abbaupläne vorlegen. Zügiger Abbau setzt Kapital frei, stabilisiert Erträge und verbessert die Funktionsfähigkeit des Kreditkanals.

    Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) weist in der neuen Ausgabe ihrer Serie "Reden wir über Aufsicht" darauf hin, wo es besonders drängt: In Österreich konzentrieren sich NPL-Bestände derzeit stark in der gewerblichen Immobilienfinanzierung . In diesem Geschäftsbereich ist die NPL-Quote am höchsten mit 8,4% (Q3) - in absoluten Zahlen 8,6 Milliarden. Und dort erschweren große Einzelexposures, komplexe Projekte und langwierige Verwertungen eine schnelle Reduktion. Doch Abwarten verteuert die Sache weiter, weil zusätzliche Vorsorge und Wertberichtigungen Kapital binden.

    Was die Aufsicht erwartet:

    1. Klare Ziele und Pläne: Ambitionierte, realistische Zielpfade mit Terminen - bis hinunter auf die wichtigsten Einzelfälle ( Restrukturierung, Verwertung, Verkauf, Abschreibung).

    2. Ehrlicher Kostenblick und Ressourcen: Realistische, prüfbare Kostenschätzungen und ausreichende personelle und organisatorische Ausstattung zur Umsetzung.

    3. Umsetzung und Steuerung: Verlässliche Verantwortlichkeiten, laufendes Monitoring sowie transparente Berichte an das Leitungsorgan.

    Frühes, entschlossenes Handeln reduziert Verluste, senkt Kapitalabzüge und macht Banken widerstandsfähiger - das stärkt die Kreditvergabe und unterstützt die Realwirtschaft, so der Tenor der aktuellen Ausgabe "Reden wir über Aufsicht", der Schriftenreihe der FMA für Beaufsichtigte.

    Die neue sowie alle weiteren Ausgaben von "Reden wir über Aufsicht" sind auf der Website der FMA abrufbar.

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0052 2026-03-11/09:59






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news FMA: Zügiger Abbau von Problemkrediten stärkt... APA ots news: FMA: Zügiger Abbau von Problemkrediten stärkt Finanzierungskraft und Resilienz der Banken Neue Ausgabe von "Reden wir über Aufsicht" erläutert Erwartungen der Finanzmarktaufsicht an Kreditinstitute beim Abbau von Problemkrediten …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     