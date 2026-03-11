RBC stuft Porsche AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese und der Ausblick des Automobilherstellers lägen wie von ihm erwartet unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 38,18EUR auf Tradegate (11. März 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.





